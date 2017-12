Termíny vydania očakávaných projektov

27. mar 2008 o 14:36 Ján Kordoš

Far Cry 2 sa malo objaviť čo nevidieť, no veľmi dobre sa vedelo, že sa tak očakávaná strieľačka z vlastného pohľadu nestíha v tak krátkom čase. Všetky tri verzie (pôvodne bola plánovaná len pre PC, neskôr pribudli aj pre X360 a PS3) sa objavia ku koncu roku.

Ďalší očakávaná akcia, Killzone 2 pre Playstation 3 zatiaľ nemala presný termín vydania nemala, no vývojári z Guerilla Games oznámili, že by sa všetko malo stíhať do septembra tohto roku, čo príjemne prekvapuje. Killzone 2 sa po prvýkrát prezentovalo na hernej výstave E3 v roku 2005, odvtedy sa až na minulé leto toho o hre príliš nevedelo, takže sa dá očakávať postupné masírovanie od Sony.

Nasleduje dvojica výhradne PS3 hier: Resistance 2, pokračovanie úspešnej strieľačky pri launchi konzoly sa objaví v novembri, kedy by čisto teoreticky mohla súperiť s Gears of War 2 pre Xbox 360. Bude to súboj určite zaujímavý. Originálna arkáda LittleBigPlanet sa objaví na jeseň.

Zdroj: Shacknews