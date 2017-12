Kataster pripravuje plne elektronickú podobu

Čakanie v radoch na katastri by sa mohlo stať čoskoro minulosťou. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pracuje na zavedení elektronických údajov do pracovného procesu. To môže priniesť plne elektronický styk s katastrom.

27. mar 2008 o 14:25 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 0 0 Základom by mala byť elektronická podateľňa, ktorá bude prijímať od občanov a organizácií dokumenty chránené digitálnym podpisom. Na ich základe uskutoční konkrétne katastrálne konanie o ktorého výsledku bude informovať elektronicky - listom vlastníctva. Ten bude mať digitálnu formu a možnosť overenia pravosti prostredníctvom digitálneho podpisu. Nový spôsob komunikácie urýchli prácu realitných agentúr, notárov a právnikov, občanov sa s najväčšou pravdepodobnosťou až tak rýchlo tieto výhody nedotknú. Pre komunikáciu je potrebný elektronický podpis, ktorého vystavenie je pre príležitostné použitie zatiaľ neekonomické. V súčanosti ponúka kataster na internete prístup k listom vlastníctva a digitálnym mapám bezplatne, výstupy však nie sú použiteľné pre právne účely.