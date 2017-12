Za zaujímavú reklamu v mobile by Česi výhody nepožadovali

27. mar 2008 o 15:40 SITA

PRAHA, BRATISLAVA. Za mobilnú reklamu, ktorá odráža záujem zákazníkov, by žiadne výhody nepožadovalo približne 71 % českých spotrebiteľov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Vodafone Czech Republic a agentúry Millward Brown, ktorého sa v prvých dvoch mesiacoch tohto roku zúčastnilo 400 respondentov vo veku 20 až 40 rokov, pričom tí patrili k užívateľom služieb všetkých českých mobilných operátorov.

Každý šiesty Čech by chcel, aby reklama, ktorá mu prichádza do mobilu, mala súvislosť s miestom, v ktorom sa práve pohybuje. Súvislosť takejto reklamy s bydliskom by ocenilo 63 % respondentov. Viac ako polovica ľudí, konkrétne 52 %, by chcelo najviac príjmať mobilnú reklamu na módu, 48 % s hudobnou a filmovou tematikou a 45 % reklamu ohľadne mobilných komunikácií. Čo sa týka druhu mobilnej reklamy, pre 77 % respondentov je najprijateľnejší model SMS správy odoslanej inzerentom.

Z on-line omnibusového prieskumu agentúry Mediaresearch, ktorý sa uskutočnil na vzorke 500 respondentov starších ako 15 rokov, a ktorého výsledky agentúra zverejnila v marci tohto roka vyplynulo, že takmer každý druhý Čech je ochotný prijímať reklamu do mobilného telefónu, väčšina z nich však iba výmenou za určité výhody od operátora. Približne tretina populácie pritom zatiaľ reklamu v mobilných telefónoch rozhodne odmieta.