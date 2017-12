Eee PC bude mať dotykový displej

Malá klávesnica a touchpad na nízkorozpočtových notebookoch Eee PC z dielní Asusu by už nemali spôsobovať problémy. V lete sa na trhu objaví nový model, ktorý bude vybavený dotykovým displejom.

27. mar 2008 o 13:20 Milan Gigel, (mg)

Oznámili to zástupcovia spoločnosti Asus, ktorí naznačili, že očakávať je možné aj podporu komunikácie Bluetooth. Tá by mala dať zelenú marketingu, ktorý by mohol malé notebooky spojiť s dátovými službami mobilných operátorov. Akciové surfovanie by sa mohlo z malých displejov na mobiloch preniesť i na 9-palcovú notebookovú platformu.

Niektoré informácie naznačujú i to, že bez povšimnutia nezostane ani GPS navigácia. Či pôjde iba o softvérovú podporu a komunikáciu Bluetooth s externým modulom alebo natívne riešenie, zatiaľ známe nie je.

Finálne ceny zatiaľ neboli komunikované, hovorí sa však o 500 dolároch(približne 10 500 korún).