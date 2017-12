HP Pavilion bude mať menšieho brata

Novú platformu lacných notebookov si nechce nechať ujsť ani HP. I keď cenová politika novému konceptu príliš nezodpovedá, výbava je v porovnaní so súčasnými modelmi na trhu zaujímavá. Počíta sa s podporou Visty, komunikáciou Bluetooth a štandardným pevným

27. mar 2008 o 10:55 (mag, mg)

diskom. Cieľovou skupinou sú tí, pre ktorých je 12-palcová platforma pridrahá.

HP UMPC 2133 by sa mal na trhu podľa predbežných informácií objaviť začiatkom apríla a vychádzať by mal z platformy VIA-C7 podporenej grafickým setom Via Chrome 9. Do vienka dostane 9-palcový displej, gigabajt operačnej pamäte a 120-gigabajtový 7200-otáčkový pevný disk. Ak sa vám zdá byť dizajn príliš povedomý, nemýlite sa. Vychádza zo spotrebiteľských modelov notebookov HP.

Za najlacnejší model zaplatí spotrebiteľ 549 dolárov (11 500 korún), počítať môže s operačným systémom Linux, gigabajtom RAM a 120-gigabajtovým pevným diskom. To je znateľne viac, ako pýtajú konkurenti, veľká kapacita disku však stojí za to.

Verzia s 1,2-gigahertzovým procesorom a systémom Vista Home Basic bude stáť 600 dolárov (12 500 korún), tí čo zvolia model s procesorom 1,6 GHz, dvoma gigabajtami RAM a systémom Vista Business, zaplatia 749 dolárov (15 700 korún).