Ako sa šíri vtáčia chrípka

Šírenie vírusu H5N1 spôsobujúceho vtáčiu chrípku sa v juhovýchodnej Ázii zväčša kladie za vinu sliepkam. Tento vírus je veľmi nebezpečný. Na ľudí sa našťastie - zatiaľ - prenáša pomerne vzácne. Ak sa ním však ľudia predsa len nakazia, výsledkom je mimori

27. mar 2008 o 0:00

adne vysoká miera úmrtnosti. Z tohto hľadiska poskytlo zaujímavé výsledky nové počítačové modelovanie troch posledných vĺn nákazy H5N1, ktoré sa vyskytli v Thajsku a vo Vietname. Ukázalo, že pri predpovedaní, kde dôjde k ďalšej vlne, si treba všímať aj niečo iné ako sliepky. Oveľa väčšiu váhu ako počet sliepok totiž majú iné faktory: hustota ľudskej populácie, intenzita miestneho pestovania ryže a rozsah chovu kačíc. Modely platia aj pre Laos a Kambodžu, kde sú pomery podobné. Výskum je dôležitý na včasnú prípravu zdravotníckych protiopatrení a zníženie rizika prvotnej nákazy.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA to oznámil Marius Gilbert zo Slobodnej univerzity v Bruseli (Belgicko) s kolegami. (urb)