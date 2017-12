Obedná pauza: rozhýbte to

27. mar 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Clack je veľmi podarená logická flešovka s príjemným dizajnom, v ktorej je vašou úlohou rozhýbať všetky paličky na ploche. Prísť na to, ako to docieliť, je vlastne tiež predmetom "zápletky", keďže sama hra neponúka žiaden tutorial. Tak do toho, prajeme skorých 20 dvadsať "klakov" za sebou. Ovládanie:

Pojazdite si trochu myšou po ploche a uvidíte. (Ešte jeden tip - neignorujte dva oranžové obrazce zašité pod zelenými bublinami v ľavej časti). Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.