Najväčším výrobcom elektroniky je Hewlett-Packard

25. mar 2008 o 17:22 TASR

Bratislava 25. marca (TASR) - Celkové tržby 250 najväčších svetových firiem (TOP 250) vo fiškálnom roku 2006 dosiahli 2,65 bilióna USD. Vyplýva to zo štúdie Globálne veľmoci odvetvia spotrebného tovaru, ktorú vypracovala spoločnosť Deloitte.

Podľa tejto správy vzrástli tržby v uvedenom roku o 8,4 % napriek tomu, že tržby 16 % spoločností klesli. Viac ako štvrtina (28 %) celkových tržieb pripadla 10 najväčším spoločnostiam (TOP 10).

Počtom aj veľkosťou v zozname dominujú severoamerické spoločnosti. TOP 250 zahŕňa 94 severoamerických spoločností s priemernými tržbami vyše 11 miliárd USD, čo je najväčší priemer spomedzi všetkých regiónov. Tieto spoločnosti však zaznamenali najpomalší rast tržieb (7,4 %). Najrýchlejšie rástli firmy v Afrike a na Blízkom východe (14,3 %), nasledovali ich firmy Ázie a Tichomoria (8,9 %), Európy (8,8 %) a Latinskej Ameriky (8,5 %).

Sedem firiem z TOP 10 v roku 2006 boli výrobcami elektroniky. Najväčším výrobcom elektroniky je spoločnosť Hewlett-Packard, tesne za ňou nasleduje juhokórejský Samsung Electronics Co., Ltd. Pozíciu najväčšej svetovej firmy v odvetví spotrebného tovaru v roku 2006 obsadila Altria Group Inc. (Altria).

TASR o tom informovala spoločnosť Deloitte Slovensko.