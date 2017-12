Final Fantasy Tactics: The War of the Lions - debut série na PSP

Rozjasnite displeje PSPčka, prichádza nová Final Fantasy, aby nás opäť zaviedla do epického sveta plného dobra a zla, rytierov a drakov, lásky a nenávisti. Viac už o debute série na konzole do ruky v našej dnešnej recenzii.

25. mar 2008 o 17:14 Ján Pásztor

Čo si budeme nahovárať, videoherný biznis je predovšetkým o peniazoch a s neustále narastajúcimi nákladmi na tvorbu next-gen hier hľadajú spoločnosti rôzne cestičky ako sa za menej peňazí dostať k balíku. No za málo peňazí nebude nikdy veľa muziky. My dnes, čuduj sa svetu, stojíme pred hrou, ktorá bola vzkriesená po desiatich rokoch z pôvodného šedého PlayStation na moderné PSP. Obyvatelia Ameriky ako aj Japonska by si mohli povedať, prečo platiť plnú sumu za niečo, čo sme už pred rokmi dávno dohrali? Square sa preto rozhodlo prepracovať pôvodný projekt tak, aby staré dobré jadro ostalo a zároveň aby hra dostala nový šat hodný výkonnejšieho hardwaru. Tieto skutočnosti však nemusia tunajších hráčov trápiť. Nakoľko pôvodný diel na našom malebnom kontinente nikdy nevyšiel. O to väčšia by mala byť naša radosť z tohto dielu, žiaľ vysoké percento nelegálne získaných hier pre PSP v našich končinách podráža všetky snahy tvorcov. Mojou úlohou však nie je mravné vplývanie, ale priblíženie skvelého prírastku do už i tak bohatej rodinky PSP hier.



Nakoľko v minulosti dochádzalo častejšie k chybám pri preklade hier z japončiny do angličtiny a The War of the Lions sa nanešťastie zaradil medzi tie menej podarené, Square Enix sa rozhodol pri porte tejto hry na PSP hru nanovo preložiť. Príbeh tak získal na svojej hodnote, ku ktorej okrem iného prispelo aj rozšírenie niektorých scén, prípadne úplný vznik niektorých dialógov. Do hry sa nám nakoniec prepracovali aj nové postavy. Osobne mám najväčšiu radosť z prítomnosti Balthiera z Final Fantasy XII a Clouda z Final Fantasy VII. Pôvodná zápletka, ktorú nebudem bližšie rozpitvávať, vychádza z originálu z roku 1997. Kráľovstvo Ivalice práve ukončilo vojnu so susedským kráľovstvom Ordalia. Takzvaná päťdesiat ročná vojna nepriniesla nič dobré. Princ Orinus prišiel o otca a krajina zároveň o kráľa, samotný Orinus bol ešte primladý na kraľovanie a preto ho mal v panovníckych povinnostiach nahradiť regent. Avšak adeptov na tento post bolo viacero a konflikt na seba nenechal dlho čakať.

GRAFIKA 7 / 10

V prvom rade si musíme uvedomiť, že Final Fantasy Tactics nie je úplne novou hrou, ale “len“ portom viac než desať rokov starej hry z éry úplných začiatkov prvého PlayStation. Práve tento fakt sa najviac odzrkadlil na grafickom kabáte, ktorý či už chceme alebo nie, nahlodal zub času. Niekoľko zmien sa ale predsa len udialo. Prvou a vari najviac badateľnou je kompletná výmena starých filmových animácií za nové. Ku každej Final Fantasy už akosi patria nádherné filmové scény a Tactics nie je žiadnou výnimkou. Ak sa však pozrieme na samotné technické spracovanie počas hry, nemôžeme inak ako prižmúriť oči. Dôvod je jednoduchý. Tactics je vo svojej podstate totožný s originálom a teda postavy a prostredie prislúchajú dobe svojho vzniku. Svoj účel však plnia a hra tak pôsobí starým, ale zato dobrým dojmom. Hovorím to iba preto, lebo skutočné možnosti PSP sú omnoho väčšie, dôkazom čoho bude aj onedlho recenzia na God of War: Chains of Olympus.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie ostalo takmer do bodky presne také iste aké bolo v pôvodnom Tactics. V čase vzniku originálu ešte neexistoval Dualshock, teda ani žiadne páčky v rámci PlayStation ovládača. Preto jediná páčka (ak ju tak vôbec môžeme nazvať) na povrchu PSP prevzala funkciu otáčania kamery. Ide o strategické RPG, kde sú jednotlivé úkony závislé na ťahoch. Avšak tentoraz sa jednotlivé ťahy odvíjajú na základe rýchlosti danej postavy, nie ako v iných hrách, kde sa strieda kolo hráča s nepriateľským. Samotná rýchlosť zase závisí od viacerých faktorov, no predovšetkým od toho, aký “job“ resp. zamestnanie ste si vybrali. V neposlednej rade taktiež od nastavených predmetov. Tie sú v hre zastúpené tradičným spôsobom, od zbrane, štítov, až po brnenia. Horšie sú už na tom získané schopnosti. Každá postava môže aktívne používať len tie, ktoré jej hráč pred súbojom nastaví. Navyše, akoby to nestačilo, sú roztriedené do kategórii a v rámci jednej kategórie môže byť aktivovaná len jedna schopnosť. Teda ak ste si pracne bodmi otvorili napríklad také získavanie skúsenosti pri chôdzi a rozšírenie pohybu o tri políčka, vybrať si môžete len jedno z nich, pretože obe spadajú do jednej a tej istej kategórie.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Náhľad k nastavovaniu a ovládaniu by sme mali za sebou, teraz sa poďme podrobnejšie pozrieť na zúbok samotným súbojom. V prvom rade mi nedá nespomenúť jednu z nepríjemných chýb, pre ktorú som síce súboj nikdy neprehral, ale zato mi dokonale prekážala. Reč je o zlej prehľadnosti na bojovom poli. Je jedno či išlo o stromy alebo o domy. Tvorcovia ich rozmiestnili tak, že vždy kúsok zavadzali kamere. Tou je totižto možné otáčať len v štyroch stupňoch. Preto som sa niekedy až pomyselne nakláňal do strany, len aby som lepšie videl, či moja mágia zasiahne jedného alebo aj viacerých nepriateľov. Nie je to chyba, pre ktorú by ste mali chuť od zlosti rozdrapiť konzolku, ale dvakrát vás rozhodne nepoteší.

The War of the Lions ako som už naznačil o niekoľko riadkov vyššie rozdeľuje postavy do jednotlivých zamestnaní. Tých je v hre požehnane a každé z nich obsahuje sadu unikátnych schopností, ktoré v inom zamestnaní nenájdete. Do súbojov môžete súčasne povolať najviac päť bojovníkov, ktorí po úspešne vykonanom rozkaze získavajú skúsenostné body pre seba a svoje povolanie a taktiež pracovné body. Zatiaľ čo skúsenostné body zvyšujú úroveň postavy, pracovné body otvárajú nové schopnosti pre dané zamestnanie. Všetky postavy okrem hlavných v Tactics akoby strácali význam. Niežeby neboli potrebné, ale keď padnú v boji a nikto ich do stanoveného limitu neoživí, zomierajú a hráč stráca možnosť ich znovu oživiť. Tento fakt ale netreba chápať ako nedostatok. Jeho zámerom je zvýšenie hráčovej pozornosti a s tým súvisiaceho strategického elementu.

MULTIPLAYER

Žiaľ, hru pre viacerých hráčov som nemal príležitosť otestovať, preto prideľovanie akýchkoľvek bodov by nebolo fér.

ZVUKY 6 / 10

Zvukové efekty a rovnako tak aj hudba prekvapivo trpia niekoľkými nedostatkami, ktoré sa v originály vôbec neobjavili. Opäť musím najprv poukázať na skrytý vek titulu, nakoľko zvuky v hrách spred desiatich rokov neboli natoľko realistické a veľkolepé ako tie dnešné. O to viac ma zaráža postoj Square, ktorý sa rozhodol ešte prihoršiť niektorým z nich. Podobne ako technické spracovanie i zvukové efekty musíme brať s rezervou, predsa len ide o port a nie nový produkt.

HUDBA 8 / 10

Final Fantasy sa vždy mohlo pochváliť kvalitným soundtrackom, no The War of the Lions je malou výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo. Nechcem zase celú hudobnú kulisu rovno odsudzovať, no nestalo sa iba mne, že pri hraní som si zrazu uvedomil, že ma niečo ruší. Nebol to však hluk prichádzajúci z ulice, ani neposedná domáca háveď, ale hudba, ktorá viac ako pohladí, vás rozladí. No ako som už povedal, neplatí to univerzálne pre celý soundtrack, iba pre niektoré jeho časti a tých nie je našťastie tak veľa.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Súboje sú napriek vyššie spomenutým obmedzeniam napínavé a šťavnaté ako zrelý melón. Hneď v úvode vám bude jasné, že toto nebude prechádzka ružovým sadom. Nepriatelia za tých pár rokov zbystreli a začali konať rozvážnejšie. Hoci už predchádzajúci diel sa mohol popýšiť dobrou umelou inteligenciou, The War of the Lions prináša neopakovateľný strategický zážitok. Ak čakáte, že budete len tak narýchlo voliť rozmiestnenie vašich jednotiek, ste na omyle. Stačí hŕstka obyčajných nepriateľov a celá vaša pracne vyzbrojená partia môže ľahnúť popolom. Niekedy stačí jeden nepremyslený ťah k prehraniu dlhého boja.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Final Fantasy: The War of the Lions vás skutočne zavedie do sveta vojny levov. Takmer každý súboj je veľkolepý a niečím výnimočný. Kvalitných strategických RPG nie je na PSP mnoho, preto každý, kto si na podobnom žánre dokáže zgustnúť, nech neváha ani na okamih. Pripúšťam, hrá obsahuje viacero nedostatkov, ale ani jeden z nich nie je natoľko výrazný, aby dokázal hru znepríjemniť do nehrateľnej podoby.