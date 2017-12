Budú počítačové hry zadarmo?

Herný trh sa mení. Čoraz častejšie sa budeme stretávať s hrami, ktoré budú zadarmo. Ich vývoj zaplatí reklama.

26. mar 2008 o 0:00 Miro Šifra

Keď sa prednedávnom dostali na verejnosť prvé informácie o tom, že sa pripravuje hra Battlefield Heroes, herní fanúšikovia jej hneď predpovedali veľký úspech. Táto akčná hra totiž nosí slávne meno – je tretím pokračovaním známej a obľúbenej série akčných hier Battlefield.

Ešte omnoho viac rozruchu však vyvolalo oznámenie jej výrobcu Electronic Arts, že hra bude úplne zadarmo. Namiesto hráčov ju totiž zaplatia firmy, ktorých reklama sa vám bude objavovať počas hrania.

20 miliárd

Electronic Arts neprišli s prevratným modelom distribúcie hier. Reklama v hrách sa objavuje už od začiatku deväťdesiatych rokov, hry zdarma sú na trhu už od herného praveku. Ich rozhodnutie ponúknuť zadarmo titul z úspešnej série však potvrdzuje smer, ktorým sa herný trh uberá.

Trend viac reklamy, viac hier zadarmo potvrdil aj prieskum americkej spoločnosti eMarketer, o ktorého výsledkoch začiatkom marca informoval server MediaWeek.com. Podľa eMarketer-u sa príjmy z reklamy v hrách v najbližších piatich rokoch zdvojnásobia. V roku 2012 takýmto spôsobom potečie do hier viac ako 20 miliárd korún.

Hry zdarma sa chystajú vydať aj konkurenti Electronic Arts. Sony tento rok plánuje titulom Free Realms zaujať celé rodiny. Disney Online už zadarmo vypustil hru Piráti Karibiku, jej úspech chce tentoraz zopakovať hrou Faeries.

Dynamická reklama

Za rozvojom reklamy v hrách vo výraznej miere stojí internet. Už dávno preč sú totiž časy, keď ste mohli hrať športový simulátor aj niekoľko mesiacov a na kraji ihriska ste stále videli tie isté reklamné slogany. Dnešné reklamy v hrách sú dynamické a je ich možné ľahko aktualizovať cez internet.

Firmám možnosť aktualizácie uvoľnila ruky a viac začali dôverovať hrám ako komunikačnému médiu, píše eMarketer. Bez obáv o zle investované peniaze môžu vkladať do hier aj reklamy typu „Akcia trvá do konca februára“. Tá sa bude zobrazovať len vo zvolenom období, potom sa automaticky vymení za inú.

Server AdvertisingAge.com pripomína aj ďalší spôsob reklamy v hrách, ktorý si treba všímať a má veľkú budúcnosť. Funguje na podobnom princípe, aký už poznáme z televízie: firmy rozdávajú svojim zákazníkom darčeky, ktoré sa priamo týkajú sponzorovanej relácie.

„Ponúknite hráčom, nech si stiahnu exkluzívnu trať alebo oblečenie pre svoju virtuálnu postavu,“ radí marketingovým špecialistom Advertising­Age.com.

Nárast najmä na webe

Kde si budete môcť zahrať viac hier zdarma? Agentúra eMarketer asi viac poteší prívržencov webových hier ako tých, ktorí sa zabávajú radšej na svojich konzolách.

Podľa prieskumu totiž reklamné agentúry stavajú na istotu a viac chcú investovať na webe. Do tohto segmentu potečie v roku 2012 skoro o polovicu viac peňazí ako do klasických hier. „Web je lacnejší a zároveň je firmami chápaný ako prirodzenejšie prostredie pre hranie bezplatných hier,“ tvrdí správa eMarketer-u.

Aj keď nové typy konzol umožňujú pripojiť sa na internet a služby ako Xbox Live sa tešia čoraz väčšej obľube, online hier pre konzoly je stále málo. Podľa eMarketer-u práve nedostatok hier, v ktorých by sa mohla reklama meniť dynamicky, spomaľuje rast reklamných výdavkov v konzolách.

Druhú príčinu vidí výskumná spoločnosť v tom, že na rozdiel od webu pre konzoly neexistujú presné reklamné štandardy. Jednoducho povedané: ak by sme reklamu v hrách prirovnali k bilbordom, tak na webe už existuje zhoda, aké veľké majú byť a kde sa majú vylepovať, v prípade konzol je stále nejasné dokonca aj to, kto by mal zamestnať samotných lepičov. Medzi jednotlivými konzolami panuje rivalita a dohoda o spoločnom predajcovi reklamného priestoru sa ani zďaleka nečrtá.

Radšej reklamy ako platiť

Ak máte obavu, či vás reklama v hrách nebude priveľmi otravovať, zdieľa ju s vami aj agentúra eMarketer. Podľa jej výskumu je otázne, či sa reklama hodí do všetkých hier a pre všetky typy hráčov.

Podľa agentúry niektorí hráči, najmä stabilné tvrdé jadro, môžu mať s reklamou v hre výrazné problémy. A zároveň pochybuje, či nie je lepšie sa pri istom type hier reklame vyhnúť. „Napríklad v akčných a sci-fi hrách majú hráči tendenciu pozerať sa na prítomnosť korporátnych značiek s opovrhnutím,“ píše sa v správe.

Agentúra s touto otázkou oslovila aj Davea Wiliamsa z AddictingGame.com. Ten pochybnosti odmietol. „Aj tí zákazníci, ktorí hovoria, že nemajú radi reklamu, radšej vidia reklamu, ako by mali za hru zaplatiť,” odpovedal pre eMarketer.