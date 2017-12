Notebook si už bude môcť dovoliť každý

Koľko stojí najlacnejší notebook? Takmer pred rokom by bola správna odpoveď 13500 korún. Zdá sa však, že do konca tohto roka budeme hovoriť o polovici.

Na svedomí to má nová platforma, ktorá sa chystá ovládnuť svet. Ohromila malým formátom a hmotnosťou pod jeden kilogram.

Menší už neznamená drahší

Nie je tomu dávno, čo platilo pravidlo, že čím je notebook menší, tým je i drahší. Dvanásťpalcové notebooky si mohli dovoliť iba špičkoví manažéri, ktorí žiadali mobilitu bez kompromisov. Ich ceny dosahovali v priemere dvojnásobok obyčajnej, 15-palcovej platformy. Príčinou vysokých cien je nákladná miniaturizácia. 12-palcová platforma používa špeciálne procesory s nízkou spotrebou, plochšie optické mechaniky, pomerne drahé displeje, menšie súčiastky a viacvrstvové dosky plošných spojov. Za plnohodnotnú miniaturizáciu sa platí.

S novou generáciou nízkorozpočtových notebookov sa však všetko mení. 7- a 9-palcové displeje, skromná výbava a nový prístup k problematike sa podpísali na zlome cien. Platforma, o ktorej si technologické firmy mysleli, že osloví rozvojové krajiny, vyvolala omnoho väčší záujem v krajinách s vyspelou ekonomikou. Svojim výkonom umožňuje prevádzkovanie kancelárskych aplikácií, prehrávanie multimédií a prístup na internet. A to so všetkým, čo priemerný používateľ vyžaduje. Priestor na trhu vytvorili možnosťami obmedzené mobily a vreckové počítače PDA, ktoré sa nestali nástrojom pre masy. Ľudia sú jednoducho zvyknutí na klasiku – QWERTY klávesnicu a displej.

Výkonový boom je za nami

Medziročný nárast výkonu kancelárskych počítačov už nie je taký citeľný, ako pred niekoľkými rokmi. Nie je nezvyčajné, v kancelárii či doma, pracovať na niekoľko rokov starom počítači bez toho, aby používateľ pociťoval obmedzenia. Používame rovnaké funkcie pri tvorbe textov a tabuliek, pristupujeme cez internet stále k rovnakým službám a prehrávame si multimédiá, ktoré nevyžadujú extrémny výpočtový výkon. Kým technológie napredujú, naše zvyky sa príliš nemenia.

Práve tento faktor ponúkol priestor pre platformu, ktorá svojimi parametrami nebude kopírovať súčasný trh s kancelárskymi počítačmi. Vyzbrojí nás softvérom s ktorým bežne pracujeme, avšak parametre hardvéru budú podstatne nižšie, na aké sme zvyknutí.

Pol gigabajtu pamäte, gigahertzový procesor a dva, či štyri gigabajty flash úložiska nepôsobia na prvý pohľad príliš lákavo. V skutočnosti je však realita iná.

Linux vyzerá lákavo, Microsoft však nespí

Je to práve Linux, ktorý umožňuje bez navýšenia nákladov ponúknuť lacný notebook i so softvérmi, ktoré používateľ od nového stroja očakáva. Otvorený kód, jednoduchá prispôsobiteľnosť a intuitívna obsluha sú veľkou výzvou nielen pre výrobcov, ale aj pre spotrebiteľov. Voľná ruka pri voľbe grafického prostredia umožňuje dosiahnuť nenásilné kompromisy, ktoré idú ruka v ruke s displejom s malým rozlíšením a obmedzenou kapacitou flash úložiska. Laik, ktorý zvládne obsluhu počítača si s nízkorozpočtovým notebookom poradí. Možno i preto, že ho nestresuje myšlienka že dostáva do rúk Linux (možno to sám ani netuší) a faktom je, že sa stretáva so softvérmi, ktoré dôverne pozná. Open Office či Firefox sú bežnou výzbrojou.

Na nový trh reaguje aj Microsoft. Nedávno oznámil, že pracuje na verzii systému Windows, ktorá pobeží priamo z flash média, takže je možné očakávať odľahčenú verziu so svižnejším chodom. Nový trh, ktorý sa zdá byť lukratívny nemožno prehliadnuť. Tento systém síce nebude zadarmo, ale ponúkne dôverne známe pracovné prostredie a plnú kompatibilitu so súčasnými počítačmi.

Asus ukázal, kadiaľ ide cesta

Lacné notebooky si nezaslúži iba rozvojový svet, ale aj bohatší zvyšok sveta. Manažment Asusu bol o tejto skutočnosti presvedčený už od začiatku, a tak pokusne vyrukoval v októbri 2007 na trh s platformou Eee PC. Prvý model bol vybavený 7-palcovým displejom, 2-gigabajtovým flashdiskom, pol gigabajtom pamäte a 800-megahertzovým procesorom. Komunikoval s okolím prostredníctvom USB rozhrania, ethernet portu a umožňoval pripojiť externý monitor. Postupne kapacita úložiska rástla až na 8 gigabajtov, procesor bol vymenený za rýchlejší, pribudol WiFi modul, integrovaná webkamera. V dohľadnej dobe sa objaví vynovený model s 9 palcovým displejom, ktorého cena by nemala byť vyššia ako 500 dolárov (približne 10 580 korún). Výhodou Asusu je, že má z minulosti veľmi dobré skúsenosti s navrhovaním lacného hardvéru, konkurenti však tvrdia, že cenami budú ešte nižšie.

Na náš trh sa v súčasnosti dováža model 4G, ktorého cena sa pohybuje na hranici 9700 korún, za 4G Surf s webkamerou zaplatíte v priemere jedenásť tisícok. Tomuto modelu sme sa venovali na našom webe. V najbližších týždňoch by sa pre ne mala objaviť plná slovenská lokalizácia.

Svojho favorita má aj Intel, ECS a Acer

Acer, z ktorého sa stáva pomaly ale iste v segmente počítačov gigant, sa netají tým, že si novú platformu nenechá ujsť.

Vsadiť chce na veľkoobjemovú výrobu, lacný zdroj komponentov a atraktívnu cenovú politiku. Notebook, ktorý by mal v máji predstaviť by sa mal pohybovať v cenovom rozmedzí od 350 do 400 dolárov (približne 7 400 - 8 465 korún). Spotrebitelia môžu očakávať 9 palcový displej, ostatné detaily zatiaľ nie sú známe.

Firma ECS chce na trh vyrukovať s modelom GL10IL, ktorý ocenia tí, čo to s mobilným internetom myslia vážne. Ponúkne modem podporujúci štandardy HSDPA/HSUPA, nový procesor Atom z dielní Intelu taktovaný na frekvencii 1,6 GHz, Wi-Fi, Bluetooth, USB rozhrania, čítačku 4 formátov pamäťových kariet a na výber medzi tradičným alebo flash pevným diskom. Cena však bude zodpovedať tejto výbave. Predbežne sa hovorí o 800 dolároch (približne 16 930 korún).

Intel pracuje na projekte Netbook, ktorý bude dostupný v lacnejšej 7-, ale aj drahšej 9-palcovej verzii. Procesor Intel Celeron bude obsluhovať 512 megabajtov operačnej pamäte, dáta budú uložené na 40-gigabajtovom pevnom disku. Predbežne sa hovorí o cene vo výške tesne za hranicou 300 dolárov (približne 6 350 korún).

Na americkom trhu debutovala firma Everex so svojim strojom CloudBook. Ten je postavený na platforme VIA C7 a vo výzbroji má 30-gigabajtový disk, webkameru, 512 megabajtov RAM, 7-palcový displej, Wi-Fi modul a čítačku kariet. Cena tesne podliezla hranicu 400 dolárov (približne 8 465 korún).

Firiem, ktoré avizujú svoje nové lacné notebooky, je viacero. Konkurencia nezaškodí a trh si na novú platformu rýchlejšie privykne.

Ako to všetko dopadne?

Nahradia lacné notebooky tie, ktoré používame dnes? Pravdepodobne nie. Je však možné, že sa stanú našimi cestovnými riešeniami a na pracovnom stole siahneme namiesto 15-palcových modelov s mobilným kompromisom po notebookoch so 17- či 19-palcovou uhlopriečkou, pri ktorých jemné obmedzenie mobility používateľskému komfortu neuberie. Kým na cesty sa budeme poberať s malým 9-palcovým modelom, doma si budeme plnými dúškami užívať mobilitu vo veľkom formáte, ktorý sa na cestu autom či vlakom nehodí.