Notebooky sa čoskoro zaobídu bez ventilátorov

Ventilátor zlyhávajúci pod náporom prachu, hlučné chladenie či prach upchávajúci prieduchy notebooku by sa vďaka novému objavu mohli stať minulosťou. Rotujúcu vrtuľku ventilátora dokáže nahradiť elektronický modul bez pohyblivých častí.

24. mar 2008 o 12:50 Milan Gigel, (mg)

Spoločnosť Thorn Micro Technologies vyvinula ionizátor, ktorý dokáže bez špeciálnych energetických nárokov vytvoriť iónový vietor, ktorý dá do pohybu okolitý vzduch. S tokom vzduchu na hranici 2,7 metra za sekundu svojim výkonom niekoľkonásobne presahuje možnosti súčasných mechanických ventilátorov používaných v notebookoch. Tie dosahujú rýchlosť vzdušného toku v rozmedzí od 0,7 do 1,7 m/s.

Prototypy, ktoré sú momentálne v testovaní preukázali, že dokážu spoľahlivo uchladiť 25 wattové procesory. Svoje miesto si nájdu v prvej fáze v technike pre nasadenie v náročnom teréne, postupne by mohli presiaknuť i do spotrebiteľského segmentu. Otázkou zostáva nákladovosť výroby. Tá by však podľa analytikov nemala byť prekážkou.

Podobné myšlienky sa objavili už v minulosti, problémom však bolo napájanie ionizátorov. Tie vyžadovali vysoké napätia, čo bolo pre mobilnú elektroniku neefektívne. Novým objavom sa podarilo túto bariéru prekonať.