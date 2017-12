Do tvorby nitrianskej online galérie sa môže zapojiť každý

Do tvorby online galérie Nitrianskej galérie sa môže teraz zapojiť každý. V rámci projektu oTVORsa stačí poslať mailom fotografie a videá na vybrané témy, ktoré korešpondujú s kalendárom výstav na rok 2008.

23. mar 2008 o 7:15 SITA

NITRA 22. marca (SITA) - Najlepšie diela vyberie odborná porota a tie budú zdobiť internetovú stránku galérie. Fotografie môžu mať maximálny rozmer 1024x768 a majú byť vo formáte JPG. Videá majú mať maximálne päť minúť. Školy môžu vytvárať svoje diela priamo v galérii v rámci vopred dohodnutých workshopov.

K téme výstavy Ja a tí druhí, ktorá bude v Nitrianskej galérii od mája do júna, môžu záujemcovia posielať fotografie či videá do konca mája. Výstava spojená s témou Čo by znamenal koniec umenia bude v Nitrianskej galérie od decembra do januára, vlastné diela treba posielať do konca decembra. Treťou vybranou témou je Priestor, zapojiť sa do nej možno od marca do konca decembra a výstava spojená s touto témou bude od novembra do januára.

Načasovanie výstav ponúka záujemcom o účasť na projekte dve možnosti - buď sa môžu prísť do galérie pozrieť na to, ako vybrané témy poňali sami umelci a potom vytvoriť vlastné diela, alebo môžu prísť porovnať svoje už vytvorené práce s tými vystavenými.

