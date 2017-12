Sony: Ak nechcete softvérový spam, priplaťte si

Až 50-dolárový príplatok sa rozhodla účtovať spoločnosť Sony od záujemcov o notebooky Vaio VGN-TZ2000 za to, že do operačného systému nebude inštalovať doplnkové softvéry a aplikácie s časovým obmedzením využiteľnosti.

22. mar 2008 o 13:46 Milan Gigel, (mg)

Znamená to, že zákazníci by zaplatili viac peňazí za to, že dostanú menej. Práve predinštalovanie doplnkových softvérových titulov prináša do rozpočtov výrobcov notebookov a počítačov príjmy – bez ohľadu na to, či ide o softvéry komerčné alebo bezplatne dostupné.

Takúto politiku praktizuje väčšina dodávateľov notebookov, žiadny z nich sa však doposiaľ nepokúsil spoplatniť odľahčenú inštaláciu bez „nechceného neporiadku“. Po tom, čo sa na internete zdvihla vlna kritiky voči Sony, odľahčený program „Fresh Start“ začal byť ponúkaný bezplatne. Avšak iba v konfigurácii s operačným systémom Vista Business určenej pre podniky. Domáci používatelia, ktorí prejavia záujem o model so systémom Vista Home Premium, si v prípade záujmu budú musieť priplatiť.

S predinštalovaným softvérom bojujú používatelia a IT manažéri v podnikoch už dlhšiu dobu, všetci si však na túto príťaž už zvykli. Na internete sa vyskytlo niekoľko softvérov určených pre automatické vyčistenie systému, my sme na našich stránkach predstavili PC Decrapifier. Nie je vylúčené, že vývojári softvéru sa po tejto aférke opäť zamerajú na softvéry, ktoré odstránia z nových počítačov softvérový spam.