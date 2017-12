Počítače za 200 dolárov sa budú predávať aj v Európe

Spoločnosť Intel chce rozšíriť distribúciu lacných počítačov aj do Európy a Spojených štátov. V súčasnosti sa počítače za 200 dolárov predávajú v Indii, Mexiku a Indonézii.

22. mar 2008 o 8:00 (sita)

Intel chce aj v Európe začať predávať lacné počítače. Ich cena by sa mohla pohybovať do 7 tisíc korún.(Zdroj: FOTO – SITA/AP)

BOSTON, SAN FRANCISCO. Najväčší svetový producent čipov Intel oznámil, že plánuje rozšíriť distribúciu lacných počítačov Classmate PC do Spojených štátov a Európy.

Ich cena by sa mala pohybovať okolo 250 až 350 dolárov (5 až 7 tisíc korún). Spoločnosť v spolupráci s inými výrobcami už ponúka lacné počítače v rozvojových krajinách.

Doteraz sa ich predalo približne 100 tisíc. V tomto roku sa má ich produkcia zvýšiť. V súčasnosti sa počítače predávajú v Indii, Mexiku a Indonézii.

Spoločnosť bude ponúkať viaceré varianty s rôznymi typmi pamäte, konfigurácie, veľkosťou obrazovky vrátane zabudovanej kamery. Intel však až do uvedenia nových modelov odmietol zverejniť, ktoré spoločnosti sa budú na výrobe podieľať.

Najväčšími konkurentmi Intelu na trhu lacných počítačov sú Asustek Computer a nezisková organizácia One Laptop Per Child Foundation. Spoločnosť Asustek je najväčším producentom základných dosiek do počítačov na svete.