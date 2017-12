Príjemcovia peňazí z únie budú na webe

Európska únia zverejní na internetových stránkach údaje o príjemcoch platieb. Zatiaľ len v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

22. mar 2008 o 7:00 (sita)

BRATISLAVA. Všetci príjemcovia platieb Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka budú do 30. apríla 2009 zverejnení.

Na webových stránkach bude uvedené celé meno, obec a podľa možnosti aj poštové smerovacie číslo každého príjemcu. Európska komisia si totiž myslí, že verejnosť má byť informovaná o tom, koľko peňazí dostali jednotlivé osoby alebo spoločnosti. „Ide o peniaze daňových poplatníkov, preto je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, na čo boli použité,“ povedala komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fische­rová Boelová.

Informácie za predchádzajúci finančný rok sa sprístupnia každý rok do 30. apríla. Na webovej stránke musia zostať dva roky od dátumu ich zverejnenia. Údaje o peniazoch vyplatených od januára do 15. októbra 2007 sa zverejnia do konca septembra 2008.