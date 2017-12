Spustili webový register otvorených politikov

Aliancia Fair-play spustila webový register otvorených politikov. Na stránke http://www.politikaopen.sk bude prinášať konkrétne a overiteľné informácie o väzbách, obchodných a iných záujmoch ako aj majetku slovenských politikov.

21. mar 2008 o 18:00 (sita)

"Projekt je priamou reakciou na dlhodobú neschopnosť parlamentu sfunkčniť kontrolu konfliktu záujmov a urobiť z nič nehovoriacich majetkových priznaní verejných funkcionárov veľmi konkrétne majetkové priznania," povedala dnes na tlačovej besede Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play. Dodala, že zapojenie do projektu je dobrovoľné. Politici dostanú unikátne heslo, aby svoje údaje mohli vypĺňať a aktualizovať úplne samostatne na internete.

Momentálne na stránke zverejnili svoje údaje traja samosprávni politici, údaje ďalších 19 by mali pribudnúť v krátkom čase. V prvej fáze oslovili okolo 300 politikov, dodala Wienk. Záujem zatiaľ prejavili najmä samosprávni politici, predovšetkým zo Žilinského kraja. Jediným poslancom Národnej rady SR, ktorý reagoval na výzvu aliancie a prisľúbil zverejniť svoje údaje, je Rudolf Bauer.

Wienk verí, že ak sa informácie stanú ľahko dostupné pre širokú masu ľudí, začnú na politikov smerovať aj rôzne otázky. "Je pre nás veľmi dôležité, aby register spustil nejaký prirodzený nárok verejnosti na to, aby politici boli otvorení a bol priestorom, kde by takáto otvorenosť mohla existovať," uviedla Wienk s tým, že je dôležité, aby sa politická scéna, ktorá teraz pôsobí "ako jedna neprístupná masa", rozštiepila na jednotlivcov, ktorí nemajú problém so zverejňovaním údajov o sebe a tých, ktorí to nechcú urobiť.

Jednou z hlavných podmienok účasti politikov na projekte je zverejňovanie pravdivých a úplných údajov. V prípade, že politik zamlčí niektoré dôležité informácie, bude ho aliancia kontaktovať a snažiť sa problém vydiskutovať. Ak sa politik bude dlhodobo odchyľovať od zmyslu registra a požiadaviek na obsah a rozsah údajov, heslo mu bude deaktivované.