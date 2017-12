Ďalšia bitka v nekonečnej vojne PC vs. Konzoly

21. mar 2008 o 15:49 Ján Kordoš

V opačnom duchu sa zas vyjadrili v Electronic Arts, konkrétne prehovoril člen vývojárskeho štúdia, ktoré momentálne pracuje na Red Alerte 3, Chris Corry. Ten síce potvrdzuje, že konzolové stratégie spravili obrovský krok vpred (a za to sa treba poďakovať hlavne EA, pretože sa pustili na tenký ľad s konverziami Battle for Middle-Earth 2 a Command & Conquer 3 a chystá sa mnoho ďalších), avšak i napriek tomu sa pri strategických hrách nedá ovládanie myškou a klávesnicou nahradiť zjednodušeným modelom pre gamepad. Práve z tohto dôvodu dokážu PC hráči omnoho rýchlejšie reagovať na situáciu a logicky neprichádza do úvahy multiplayer naprieč platformami, pretože by konzolisti dostali výprask. Rýchle ovládanie myšou bude Red Alert 3 pre PC využívať napríklad v kooperatívnom móde, kedy sa budete môcť kedykoľvek pripojiť.

Nech je to akokoľvek, nech fandíte konzolám alebo PC, obe strany majú svoje kladné stránky i záporné a na ktorom systéme sa hráč zabáva, je jedno. Mohli by si to uvedomiť aj samotní tvorcovia a zameriavať sa na žánre, pre ktoré sú dané systémy určené a nesnažiť sa o more zbytočných konverzií.

Zdroj: Eurogamer