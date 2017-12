Nová adventúrka z Česka: Alter Ego

21. mar 2008 o 15:43 Ján Kordoš

Všetky screenshoty

Zápletka sa odohráva ku koncu 19.storočia, konkrétne v roku 1894. Alter Ego je umiestnené na juh Anglicka a hlavnou udalosťou, od ktorej sa všetko odrazí, je vražda tunajšieho sira Williama. Ten nemal počas svojho života okolo seba tú najlepšiu auru a rozprávali sa o ňom rôzne strašidelné príbehy. Aby to všetko bolo ešte mystickejšie (príčina jeho smrti zrejme objasnená nie je), jeho telo sa záhadne stratí. Zápletka bude rozprávaná z pozície dvoch postáv. Hoci je hlavným hrdinom Timothy Moor, miestny zlodej, ktorého životným snom je dostať sa za oceán do Ameriky, ani druhá postava nebude hocijaká. V úlohe detektíva Briscola dostaneme za úlohu vyriešiť vyššie popísaný prípad, avšak tradičnými metódami to nepôjde a na povrch vyplávajú nemilé skutočnosti. Spojenie oboch hrdinov s príbehom sa dá očakávať, viac sa dozvieme až neskôr. Zatiaľ to však vyzerá nesmierne nádejne a zápletka má svoje príjemné tajomstvá.

Zdroj: PR