Začína sa súboj o živé vysielanie cez internet

21. mar 2008 o 15:02 Milan Gigel

V tomto týždni sa odohrali dva významné pokusy so živým vysielaním cez internet. Ako prví uskutočnili stresový test prevádzkovatelia služby Livestation, o dva dni na to sa do svojich testov pustil prevádzkovateľ populárneho Joostu. Technologické firmy si uvedomujú, že internetisti majú o živé vysielanie podstatne väčší záujem ako v minulosti. Videoarchívy sa stali samozrejmosťou, digitálny obsah však musí kráčať s dobou. V prípade spravodajstva a športu je jedinou cestou vysielanie v reálnom čase. Ľudia, ktorí vymenili vysedávanie pred televízorom v obývačke za posedenie pri notebooku očakávajú, že šíritelia vysielania im vyjdú v ústrety. Či už za úhradu v rozumnej výške, alebo ešte lepšie, zadarmo. Služba Livestation ponúka vo svojom portfóliu živý prenos vysielania spravodajských kanálov pre zatiaľ uzavretú komunitu technologických nadšencov. I keď doterajšia prevádzka bola bezproblémová, nárazový stress-test skončil fiaskom ešte predtým, ako sa uskutočnil. Už niekoľko desiatok minút pred ohláseným časom systém spadol a zlyhanie sa opakovalo i po zásahoch prevádzkovateľov. Výsledkom je nová verzia softvéru a avízo nového testu. Prevádzkovatelia Joostu siahli po športových prenosoch NCAA March Madness, ktoré zaradili do samostatného distribučného kanálu. Prvé testy s prenosom testovacieho obrazca s aktuálnym časom neprebehli tak ako mali, služba vypadávala a vykazovala rozumné oneskorenie, ktoré nepresahovalo hranicu 5 sekúnd. Ani športové prenosy sa však nezaobišli bez chýb a výpadkov. Zdá sa, že technológie zaisťujúce živé vysielanie budú musieť prejsť ďalším vývojom. Kameňom úrazu je samotná distribúcia. Dátové toky nie sú distribuované z centrálneho servera, ale sú rozložené v sieti tak, aby si ich internetisti medzi sebou sprostredkúvali, takže každý z nich sťahuje obsah pre seba, a súčasne ho sprostredkováva iným. Za všetkým musí stáť spoľahlivý algoritmus, ktorý na svoju dokonalosť zatiaľ iba čaká.