Obedná pauza: uvážené ťahy

Hopickstone je krásna a jednoduchá logická hra, ktorej pravidlá sa vysvetľujú trošku kostrbato. Hracia plocha navyše vyzerá na prvý pohľad dezorientujúco. Po troch ťahoch ale všetko pochopíte a budete sa určite baviť.

25. mar 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Cieľom je vyzbierať z celej plochy červené bodíky. Po ploche sa pohybujete modrou hviezdou (na obrázku to je tá so žltou výplňou v spodnom riadku) v horizontálnom aj vertikálnom smere. V každom ťahu máte určený počet políčok, o ktorý môžete postúpiť. Vidíte ho na ľavej strane horného číselného radu (ďalšie čísla predstavujú limit nasledujúceho kola). Hra vám sama ponúkne možnosti, kam môžete skočiť (sú zobrazené ako svetlomodrá hviezda). Pohyb presahujúci plochu nie je dovolený a rovnako nie je dovolený ani pohyb na políčko, čo ste už raz navštívili (tmavomodrá plná hviezda). Iba v prípade, že sa už nemáte kam pohnúť, začnú tieto tmavomodré hviezdy ubúdať (v poradí, v akom ste ich tvorili), až kým vám neumožnia vykonať nejaký krok. S nimi ale zároveň ubúda aj počet vašich zostávajúcich ťahov (položka "moves"). Keď sa minie, končíte. Musíte sa teda snažiť hrať tak, aby ste vyzbierali plochu za čo najmenej ťahov a aby ste sa mali vždy kam pohnúť bez ničenie modrých hviezd. Uf. Znie to strašne, nenechajte sa odradiť, je to ľahké.

Ovládanie:

Myšou vyberáte políčka, kam môžete skočiť (teda vlastne svetlomodré hviezdy).

