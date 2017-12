Condemned 2: Bloodshot - krvavý kúpeľ s barlami

Do redakcie sme dostali preview verziu akčného titulu Condemned 2: Bloodshot pre PS3, takže si pred recenziou môžeme zopakovať základné fakty a zhrnúť si dojmy z hrateľnosti.

20. mar 2008 o 13:45 Ján Kordoš

Do redakcie sme dostali preview verziu akčného titulu Condemned 2: Bloodshot pre PS3, takže si pred recenziou (z českej PC verzie, ktorú si u nás zakúpi omnoho viac ľudí ako pre konzolové platformy) môžeme zopakovať základné fakty a zhrnúť si dojmy z hrateľnosti. Prvý diel Condemned: Criminal Origin priniesol do sveta strieľačiek z vlastného pohľadu hneď niekoľko zaujímavých nápadov. Okrem strašidelnej atmosféry, ktorú vie Monolith vytvoriť ľavou zadnou (napríklad FEAR či pripravované nepriame pokračovanie Project Origin) za najčastejšie propagovanú novinku patrilo to, že sa v tejto strieľačke vlastne až tak často nestrieľalo a k slovu sa dostával skôr kontaktný boj. Nábojov bolo pomenej, preto sa proti podivne zmutovaným ľuďom bolo nutné vydať cestou využívania rozličných predmetov či vlastných pästí. V rovnakom duchu kráča i pokračovanie.

Condemned 2: Bloodshot pokračuje v rozprávaní príbehu prvého dielu, hrdina zostáva rovnaký, teda Ethan Thomas. Ten sa po prvom dobrodružstve psychicky zložil a z detektíva tajnej služby sa stal bezdomovec, ktorý nikomu a ničomu okolo seba neverí. Podivný svet okolo neho sa znovu začína prebúdzať k životu a nadprirodzené sily o sebe dávajú vedieť hneď na začiatku hry. Zodpovedané by tak mali byť mnohé otázky, ktoré v jednotke zostali bez odozvy. Ethanov výzor rozhodne nepatrí k tým, po ktorom by šalela polovica nežného pohlavia – zarastený, zašpinený a smradľavý výborne zapadne do nového sveta a v prítomnosti jedného z bezdomovcov sa začína jeho nočná mora nanovo. V prvej misii sme sa naučili základy boja – ten zostáva pri starom. Používať budete hlavne svoje päste, pričom konzolové ovládanie bolo navrhnuté na klasické tlačidlá L1 a R1, v prípade PC verzie to zrejme budú tlačidlá myšky. Po prvom stretnutí sa v ringu sa naučíte (konečne) aj brániť (stlačenie oboch tlačidiel naraz).





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Neskôr sa k slovu dostanú aj účinnejšie zbrane, hoci sa nedá povedať, že by vaše päste boli prislabé, predsa je len už len pre ten pocit väčšia istota, keď v rukách držíte dosku s hrdzavými klincami na konci, či olovenú trubku alebo iné uchopiteľné predmety. Časom sa dostanete aj k takým podareným kúskom ako drevená noha od postele, baseballová pálka, umelá protéza či barla. K vyskúšaniu sme dostali aj brokovnicu, no strelné zbrane k sérii Condemned akosi nepatria a nehrá sa s nimi najlepšie, navyše je ich účinnosť paradoxne omnoho nižšia než u iných zbraní nablízko. Všetky zbrane môžete navyše porovnávať v štyroch atribútoch (poškodenie, rýchlosť, dosah a výdrž) a ich proporcie sú skutočne odlišné. Zatiaľ čo barlou síce zasiahnete protivníkov i vo väčšej vzdialenosti, účinnosť zásahu nebude tak razantná ako pri olovenej trubke.

Hneď od začiatku hrania nám bolo jasné, že svetlé farby pri tomto hororovom projekte očakávať príliš nemôžeme a hnusné prostredie plné špiny a tmy to len dosvedčovalo. Okrem podivných ľudských indivíduí a trosiek sa k slovu dostali aj nadprirodzené sily, akési podivné asfaltom poliate zohyzdené ľudské torzá. Postupom času sa k slovu dostávala ohavná hra farieb, čo jednoznačne zapôsobí na psychiku hráča. Ak je temné miesto zaliate svetlom, ktoré má však čisto bielu farbu a týmto spôsobom doslova oslepuje pri prechodoch z tmy do týchto pasáží, ide v spojení s tradičnými scénami (na okamih sa objaví na nemocničnom lôžku mŕtve telo alebo niekto za vašim chrbtom) skutočne pôsobivý zážitok. Je síce pravdou, že i ten sa postupom času preje, avšak atmosféra je budovaná skutočne precízne a niet sa na čo sťažovať.



Napokon si Ethanovu pomoc vyžiada tajná služba a po lognutí si z fľašky (z Ethana sa stal nielen bezdomovec, ale tak trochu aj alkoholik, pretože po vzatí zbrane do rúk nevie poriadne mieriť, tak sa mu trasú ruky) ide nájsť tajomnú postavu spoločne s dvomi agentmi a kolegyňou „na drôte“. K slovu sa teda znovu dostanú aj vyšetrovacie praktiky a využívanie rôznych ultrafialových pomôcok na zisťovanie inak neviditeľných stôp. Znovu nebudete dlho blúdiť, na prehľadanie prostredia budete vyzvaní, čo je rozhodne klad. Počas putovania nebudete odkázaní na snorenie po ďalšej ceste vpred, nápoveda vám zakaždým pošepne, že napríklad ak hodíte nejaký predmet do tej a tej západky, po otvorení sa vám spustí rebrík. Pre niekoho to môže predstavovať až príliš veľké zjednodušenie, hra sa však na druhú stranu v žiadnom prípade nezasekáva, nepôsobí to trhane. Lineárnosť je čisto subjektívna, pretože môžete síce ísť stále za nosom a ignorovať bočné chodbičky, často slepé uličky, avšak objavíte v nich zaujímavé bonusy. Hodnotenia založené na systéme archievmentov sú zastúpené v obrovskej miere.

Písalo sa o všetkom možnom, len o samotnom kontaktnom boji nie – a s tým je to trochu na obtiaž, respektíve kým si zvyknete na správne odhadnutie vzidialenosti, riadnu chvíľu to potrvá. Zo začiatku budete istotne udierať do prázdna, pretože odhad vzdialenosti od protivníka je pri akčnej hre z vlastného pohľadu a pri akcii videnej spoza hrdinu značne odlišný a skresľuje to. Ak si však otestujete niektoré zo zbraní a správne odhadnete moment, kedy máte udrieť, nebude to až tak problematické a začnete si všímať také detaily ako skutočne fungujúce vlastnosti zbraní. Je to však mierne náročné, pri strelných zbraniach je to úplne jedno, pretože vystrelený projektil na svoje miesto doletí, no pri mávaní kontaktnou zbraňou si budete musieť zvykať, kým nebudete pred protivníkom len víriť zbytočne vzduch. Príjemným prekvapením sú ľahšie spustiteľné špeciálne pohyby, ktorými doslova umlátite protivníka či unikátne chvaty, pri ktorých nepriateľ leží bezvládne na zemi, no vy môžete efektne ukončiť jeho trápenie v interakcii s prostredím.



Grafické spracovanie samozrejme od času vydania svojho predchodcu pokročilo, je výrazne tmavšie a výrazne depresívnejšie. Jednoznačne treba spomenúť brutalitu a skutočne nechutné zábery, pri ktorých je všetkým jasné, že Condemned 2 získa vekové obmedzenie 18+. Je to jednoducho drsná, dospelá akcia, ktorá sa nebude zbytočne skrývať za nižší rating len kvôli tomu, aby si ju mohli zahrať aj menšie deti. Príbeh je zaujímavo rozprávaný, prostredie skutočne nepríjemné na pohľad a mokvajúce rany protivníkov správne hnusné, aby ste voči nim cítili odpor. V spojení so zvukovými efektmi ide o správne navrhnuté strašidelné dielko, no časom napätie akoby začalo trochu opadávať. Toto zhodnotenie si však necháme až do konečnej verzie, poskytnuté preview obsahovalo ešte more chýb a nie všetko fungovalo na výbornú.

Jednoznačne sa však dá povedať, že Condemned 2: Bloodshot vykračuje v stopách svojho predchodcu a hanbu mu nerobí. Na kontaktný spôsob boja si síce budeme musieť nejakú tú chvíľu zvykať a riešiť nepríjemné súboje, keď nepriateľ, ktorý vyskočil spoza rohu, bol vo svojom útoku úspešný a poslušne nás poslal k poslednému checkpointu, no to už patrí k hre. Systém zdravia si za vzor berie konzolové projekty ako napríklad Halo – vaša výdrž je rozdelená na tri časti, pričom sa zdravie po čase automaticky doplní, avšak len po koniec danej časti. Správne temná, depresívna a násilná hra. Nebude vhodná pre každého a svojou krvavosťou si istotne mnohé múdre hlavy nenávidiace hry nezíska, avšak nič to nemení na tom, že svoje sľuby plní a ponúka presne to, čo sme od nej po prvých oznámeniach čakali.