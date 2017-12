The Sims 3 útočia s prvými oficiálnymi informáciami

20. mar 2008 o 11:04 Ján Kordoš

Tie totiž nebudú len vyzerať rozdielne, dôležitý je model správania sa, osobnosti a ich vzájomných sympatií. V číslach nás čaká až 700 miliónov možných kombinácií a ako príklad poslúži napríklad matka postihnutá kleptomániou alebo zbrklý rocker. Čo sa týka editovania vlastného príbytku, znovu sa dostaneme viac do hĺbky a okrem klasického kupovania objektov do domu a samotného zlepšovania príbytku si budeme môcť voliť z viacerých štýlov, takže niekto siahne po drahej rezidencii s luxusným vybavením, iný hráč sa zas bude cítiť ako doma v klasickom „chlapskom“ byte. Upravovať si budeme môcť čokoľvek a kdekoľvek, takže sa domy budú od seba skutočne odlišovať. Dátum vydania je zatiaľ stanovený na rok 2009, dá sa teda očakávať, že do presného určenia termínu vydania nás neminie poriadna masáž novými a novými informáciami. A vlastne prečo nie, The Sims 3 vyzerajú výborne. Všetko podrobné sa dozviete na domovskej stránke hry.

