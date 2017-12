Fotoaparáty v mobiloch budú kvalitnejšie

Na to, aby boli fotky z mobilu kvalitné, nestačí len špičkový obrazový snímač, vysoké rozlíšenie, či dobrý softvér. Kvalitná musí byť aj optika a práve tekuté šošovky by ju mali posunúť výrazne dopredu.

20. mar 2008 o 11:17 Ivan Kahanec

Na to, aby boli fotky z mobilu kvalitné, nestačí len špičkový obrazový snímač, vysoké rozlíšenie, či dobrý softvér v mobile. Nekvalitný objektív, ktorý trpí najmä tým, že musí byť malý, spôsobuje, že sa k snímaču nedostane verný obraz. Vyriešiť by to však mohli tekuté šošovky, o ktorých hovorí firma Varioptic už od roku 2005.

Prelomom je nedávno uzatvorená dohoda Varioptic s firmou Seiko. Tá už hovorí, že na jeseň by sa mohla začať masová výroba tekutých šošoviek. Prvé moduly s nimi budú niesť označenie Arctic 314 a Arctic 416 a budú mať rozlíšenie 5 megapixelov.

Výhodou tekutých šošoviek je, že dokážu rýchlejšie ostriť obraz a zároveň majú nižšiu spotrebu energie oproti klasickým šošovkám. Celkovo sa to prejaví na lepšej kvalite videa a na dlhšej výdrži batérie.

via gizmodo.com