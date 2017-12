Apple chce zmeniť iTunes

Spoločnosť Apple hľadá komfortnejší prístup zákazníkov k hudbe na internete.

20. mar 2008 o 0:02 (čtk)

LONDÝN. Americká firma Ap­ple rokuje s veľkými nahrávacími spoločnosťami o radikálnej zmene podnikateľskej stratégie hudobnej internetovej predajne iTunes.

Zákazníci by tak získali prístup k celému hudobnému katalógu iTunes za prémiový poplatok k prehrávačom iPod a telefónom iPhone. Napísal to denník Financial Times s odvolaním sa na manažérov nahrávacích firiem. Apple sa k plánu nevyjadril. S podobným modelom prišla Nokia vlani v decembri, keď uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Universal. Hudobnému priemyslu by tento spôsob predaja mohol zvýšiť odbyt a pre Apple by nový plán znamenal vyšší dopyt po prehrávačoch a mobiloch novej generácie.

Podľa zdrojov sa rokovanie Apple so spoločnosťami zaseklo na cene, ktorú by mala počítačová firma platiť za prístup do hudobných katalógov.

Nokia vraj ponúkla hudobným vydavateľom 80 dolárov na prístroj a vydavateľstvá si túto sumu podelia podľa svojho podielu piesní v telefónoch Nokia. Podľa dvoch zdrojov však Apple ponúkol len 20 dolárov na prehrávač.

Prieskum trhu ukázal, že medzi spotrebiteľmi je silný záujem o prístup k databázam piesní za jednorazový poplatok v cene prístroja alebo za mesačné predplatné.

Podľa prieskumu, by užívatelia platili buď 100 dolárov za neobmedzený prístup k databáze nahrávok za obdobie životnosti prístroja alebo mesačný poplatok sedem až osem dolárov. Mesačné predplatné by sa týkalo len mobilov iPhone, kde sa za služby platia mesačné účty.