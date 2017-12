Bude Mesiac zelený?

20. mar 2008 o 0:00

Myšlienky na Mesiac ožívajú. Ak sa tam chceme vrátiť, založiť tam základňu a zostať tam - a minimálne Američania okolo roku 2020 toto všetko chcú - bude treba aspoň trochu zúrodniť tamojší povrch. Pretože paradajky ani papriky tam zatiaľ nemajú šancu, chcelo by to agresívnejšie druhy, ktoré dokážu vycicať minerály aj z nehostinných mesačných hornín.

Igor Brown z Johnsonovho vesmírneho centra NASA v Houstone začal experimentovať s odolnými a vytrvalými sinicami. Tieto mikroorganizmy patria medzi najstarších obyvateľov našej planéty a v prvých fázach jej vývoja mali rozhodujúci podiel na vzniku atmosféry s kyslíkom. V mnohých krajinách sa používajú napríklad ako potravina, inde pri výrobe potravinových doplnkov či liekov, no my ich väčšinou poznáme ako nepríjemnú zelenú prekážku pri kúpaní v horúcom lete.

Mesačná pôda má k poľnohospodárskej ďaleko preto, že živiny, ktoré obsahuje, sú ukryté vnútri minerálov tak dokonale, že sa k nim rastliny nemôžu dostať. Ako ukázali houstonské experimenty, sinice však boli celkom spokojné, keď im vedci okrem vody a svetla ponúkli horninu, ktorá napodobnila mesačnú. Obsahovala veľké množstvo ilmenitu, bohatého na zlúčeniny železa a titánu, a sinice začali produkovať kyselinu, ktorá tento druh hornín rozkladá. Ak by sme chceli rozložiť mesačný ilmenit my, museli by sme ho zahriať na veľmi vysokú teplotu, čo by si vyžiadalo nezmyselne veľa energie. Sinicie, pochádzajúce z horúcich prameňov Národného parku v Yellowstone si vystačili s energiou zo slnečného žiarenia. V rozklade ilmenitu zvlášť vynikal jeden druh, pre vedcov nový - označili ho JSC-12.

Budúci kolonizátori Mesiaca by mohli využiť nezvyčajné schopnosti siníc trebárs na výrobu pohonných látok pre rakety alebo prípravu hnojiva pre plodiny. Ako poznamenal New Scientist, každý kilogram potravín, paliva či iných zdrojov, ktorý by pomohli sinice vypestovať na Mesiaci, by znížil aj tak horentné náklady na vybudovanie a udržiavanie mesačnej základne.

Ak sa Brownova vízia naozaj naplní, budú raz na Mesiaci hydroponické skleníky plné zelených yellowstonských baktérií. Čo by súčasne znamenalo, že baktérie, ktoré ovládajú Zem už miliardy rokov, by dostali šancu na novú expanziu. (ač)