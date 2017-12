Obedná pauza: deprimované plyšáky

20. mar 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Flešovka The Asylum (Psychiatric Clinic for Abused Cuddly Toys) ponúka hlbokú psychologickú sondu do duší deprimovaných plyšových zvieratiek, ktoré potrebujú odbornú pomoc. Musíte ich skúmať, testovať, analyzovať, pochopiť, ale hlavne ich musíte vyliečiť. Nie je to (najmä časovo) jednoduchá záležitosť, preto vám predstavujeme túto Obednú pauzu v období, kedy sa akútne „zveľkonočnieva“. Ak sa namotáte, budete mať iste počas sviatkov dosť času venovať sa narušeným plyšákom.

Ovládanie:

Hra sa ovláda myšou. So znalosťou slovenčiny si pri nej nevystačíte, ale je lokalizovaná do piatich svetových jazykov, snáď vám nejaký z nich sadne.

