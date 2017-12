Ford Racing Off-Road - arkádový výlet do terénu

19. mar 2008 o 16:03 Ján Kordoš

Séria Ford Racing od dvojice Razorworks a Empire patrí medzi tie menej známe, no neznamená to, že ide o neobľúbené preteky. Hrateľnosť typicky zjednodušená pre budgety slávila úspech už niekoľkokrát a hoci nešlo o originálny koncept, vždy sa autiaky od tejto americkej automobilky ujali. Nešlo o nič náročné, ostatným pretekárskym značkám nesiahalo Ford Racing ani len po päty, lenže ako to už býva, nenáročné publikum nepotrebuje vyblýskanú kapotu, stačí autíčko, ktoré ide dopredu a dozadu. Po troch dieloch bežných pretekov nastal čas na zmenu, čoho výsledkom je projekt Ford Racing Off-Road, ktorého českú preview verziu sme mali možnosť testovať.

Treba upozorniť na jeden fakt. Táto značka nikam nepokročila, nevybrala sa do sveta trojáčkových titulov, neponúkne soundtrack plný známych mien. Stále zostáva všetko pri starom, len tentoraz tu máme terénne auta, prípadne dodávky, ktoré najazdia kilometre a kilometre nie po asfaltových cestách, lež púštnom, lesnom či ľadovom prostredí. Režimy jazdenia pozostávajú z tradičného konceptu, ktorý obnáša rýchle závodenie, či nejaký ten turnaj, no gro celého tvorí kariéra, v ktorej si odomykáte nielen nové vozidlá, ale zároveň i trate.

Spôsob odmeňovania je založený na tradičnom peňažnom systéme. Za určité umiestnenie dostanete vopred zverejnený obnos peňazí, ktorý investujete do nákupu nového vozidla, prípadne do opravy poškodeného. Poškodenie však nezohráva až tak veľkú úlohu, čo bolo možno spôsobené preview verziou, pretože jediným indikátorom je percentuálne zhodnotenie výdrže vozidla, jeho vlastnosti a ani výzor sa nemenia, prípadne to vôbec nepostrehnete. Ak vozidlo poškodíte (a pri súbojoch s ostatnými jazdcami sa to bude diať pomerne často), môžete arkádovo siahnuť po automatickej oprave, ktorá sa vyskytuje na trati a prejdením cez danú rotujúcu ikonu vám poškodenie klesne.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Tratí je síce len niekoľko druhov, rozdelené sú do troch rôznorodých prostredí (spomenuté vyššie: púšť, les, zamrznutá krajina) a v kariére prechádzate klasickým stromom voľných pretekov. Pre postup musíte spraviť tie predtým, pričom sa niekedy cesta rozvetví a nemusíte absolvovať všetky preteky, no na druhú stranu tak prídete o finančný bonus. Druhov pretekov je hneď niekoľko. Okrem klasického pretekania na niekoľko kôl (prípadne spojeného do šampionátu zloženého z niekoľkých tratí) sa k slovu dostane dobre známy vyraďovací systém (po každom kole je posledná dvojica vylúčená), inokedy sa budete snažiť pretekať s časom (niekoľko sekúnd dostanete za prejdenie zelenými ikonami, červené vám naopak čas uberú) alebo poškodením či hľadáte špeciálne artefakty ukryté na trati alebo určitý počet mincí. Možností je viacero, mnohé s pretekaním ani nemajú mnoho spoločného, ale v konečnom dôsledku to ani príliš nevadí, pretože...

...pretože je to arkáda ako delo, má zabaviť na pol hodinku až hodinku, aby človek pri nej vypol a to sa Ford Racing Off-Road darí dokonale. Typicky béčkový projekt ničím nevyniká, celý fyzikálny model je výrazne zľahčený, avšak neznamená to, že by ste celým pretekom prešli s prstom na klávese plynu (volant a pedále k tejto hre rozhodne potrebovať nebudete). Do zákrut treba spomaliť a zvoliť správny uhol nájazdu, no to je však úplne všetko, inak je jazdenie skrz naskrz arkádové, čo dokumentuje aj vyššie spomínané poškodenie, ktoré je zobrazené maximálne číslom. Táto jednoduchosť je dvojsečnou zbraňou – hardcore hráči ňou budú (oprávnene) opovrhovať a po čase sa nudiť, avšak sviatoční hráči, ktorým stačí niekoľko desiatok minút v nedeľu poobede, sa istotne nebudú na nič sťažovať. Miernou novinkou je postupné rozvetvenie trate, takže si môžete vybrať medzi viacerými cestami, pričom sa neskôr spoja do jedného bodu. Výber medzi dlhšou a jednoduchšou cestou proti náročnejšej, no kratšej trase záleží na vás.



Béčkovému zameraniu zodpovedá aj grafické spracovanie, ktoré je na dnešnú dobu nesmierne jednoduché, nezostanete ohúrení ani prostredím, ani modelmi vozidiel, avšak treba privítať hardvérovú nenáročnosť. Podobne sú na tom zvukové efekty, veď hučí motor, komu treba viac. Hudba nepodlieha žiadnej licencii, umelo rockové skladby pôsobia správne "farmársky". Umelá inteligencia je čisto umelá, jazda si svojim spôsobom, niekedy príliš agresívne, niekedy zas slepo, zábavy a nervov si s nimi užijete v ohromnej miere. Nedá sa hovoriť o žiadnom taktizovaní alebo ľudskom robení chýb. Česká lokalizácia zatiaľ nie je kompletne dokončená, problematické mäkčene a dĺžne budú vyriešené do spustenia predaja ostrej verzie, preto by sa žiadny hráč, hoci aj úplný nováčik, nemal v hre stratiť. O tom je vlastne celý Ford Racing Off-Road – ponúknuť nenáročnú zábavu za malý peniaz. Buď vám tento projekt vyhovuje alebo nie. Platí však staré známe: za tri stovky - no nekúp to!