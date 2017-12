Deutsche Telekom chce stabilizovať divíziu pevných liniek

Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom bude bojovať s poklesom tržieb a ziskov divízie pevných liniek T-Home.

19. mar 2008 o 15:50 SITA

BERLÍN. Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom bude bojovať s poklesom tržieb a ziskov divízie pevných liniek T-Home, vyhlásil to v stredu riaditeľ divízie Timotheus Höttges v prejave pre akcionárov. Cieľom spoločnosti je stabilizovať divíziu T-Home do roku 2010. Spoločnosť očakáva, že pokles tržieb divízie T-Home sa v tomto roku spomalí na 4 % a 6 % a jej jadrový zisk sa zníži o 5 % až 8 %. "Výrazne zredukujeme pokles tržieb a tento trend bude pokračovať aj v rokoch 2009 a 2010, avšak nie vo veľkom," prisľúbil Höttges. Ako dodal, divízia pevných liniek prispeje k celkovému plánu úspor skupiny Deutsche Telekom do roku 2010 až 1 mld. eur.

Tržby divízie T-Home vlani poklesli o 8 % na 22,7 mld. eur, zatiaľ čo jej jadrový zisk oslabil o 14 % na 7,8 mld. eur. Deutsche Telekom má problémy s poklesom záujmu o tradičné pevné linky, čo kompenzuje rýchlym rastom v segmente mobilnej komunikácie a širokopásmového internetu. Najväčšia telekomunikačná spoločnosť v Európe z hľadiska tržieb chce prostredníctvom nových ponúk v tomto roku získať až 1,6 mil. nových internetových zákazníkov. Spoločnosť tiež profituje z boomu DSL pripojenia v Nemecku, kde chce tento rok zvýšiť svoj trhový podiel nad 45 %.

Medzi najväčších konkurentov spoločnosti Deutsche Telekom na domácom trhu patrí divízia pevných liniek skupiny Vodafone, Arcor, a divízia širokopásmového internetu firmy Telecom Italia, Alice, ako aj nemecká divízia španielskej telekomunikačnej spoločnosti Telefónica O2. Skupina Deutsche Telekom na Slovensku pôsobí prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.