Apple chce neobmedzený prístup k online hudbe

Apple rokuje s veľkými nahrávacími spoločnosťami o radikálnej zmene obchodného modelu, ktorá by zákazníkom umožnila voľný prístup k celej ponuke hudby on-line služby iTunes.

19. mar 2008 o 11:23 TASR

Výmenou za odstránenie poplatkov za sťahovanie hudby by užívatelia platili príplatok za mp3 prehrávač iPod alebo telefón prehrávajúci hudbu iPhone.

Nový model kopíruje službu Nokie s názvom "Comes with music", ktorú jej umožnila dohoda s Universal Music uzatvorená v decembri 2007. Nokia by ju mala začať ponúkať v 2. polroku 2008. V jej rámci si bude môcť užívateľ predplatiť na jeden rok prístup k niekoľkým stotisícom až miliónom skladieb. Tieto sa však po skončení predplatného nestratia, ale zostanú v zákazníkovom počítači alebo mobile bez ďalších poplatkov.

Koncern Apple plán nekomentoval, ale zdroj blízky rokovaniam uviedol, že ich výsledok závisí od dohody ohľadne ceny, ktorú bude Apple ochotný zaplatiť za prístup k hudobným archívom vydavateľstiev. Nokia súhlasila s tým, že za jeden mobilný telefón ponúkla svojim partnerom z hudobnej brandže takmer 80 USD, v prepočte 1 644 SKK, ktoré sa rozdelia podľa ich trhového podielu. Apple zatiaľ ponúka iba 20 USD za prístroj, tvrdia dva zdroje.

Prieskumy trhu ukázali, že medzi spotrebiteľmi existuje vysoký dopyt po balíkoch zahŕňajúcich hudbu v cene prístroja alebo v cene paušálu. Spotrebitelia sú vraj ochotní zaplatiť až 100 USD navyše za prístroj, ak sa im za to umožní neobmedzený prístup k on-line hudbe počas životnosti prístroja, alebo 7 USD až 8 USD v rámci paušálneho modelu.

Tržby Apple z predaja hudby prostredníctvom iTunes sú zatiaľ relatívne nízke v porovnaní z tržbami z predaja hardvéru.

Informoval o tom denník Financial Times.