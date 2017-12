Hra: Mŕtvoly v uniforme

19. mar 2008 o 0:01 Michal Gardian

Pretrvávajúce herné sucho môže spôsobiť, že sa na pul­toch obchodov v rýchlom slede stretnú dve veľmi podobné hry. Po minule recenzovanom Turning Point: The Fall of Liberty tu máme opäť akčný titul, ktorý sa díva na boje druhej svetovej vojny z trocha inej perspektívy.

Übersoldier 2 síce nebol vopred taký ospevovaný, ale po slušnom úspechu prvého dielu sa bolo na čo tešiť. Podarí sa mu zabodovať viac ako aktuálnej konkurencii?

Príbeh sa pohráva s legendami o mystických experimentoch šialených vedcov tretej ríše. V prvom diele sme sabotovali vznik supervojakov, ktorých vytvárali prebudením mŕtvol a ich skrotením špeciálnym sérom. V druhom diele opäť „übersoldieri“ vystrkujú rožky, čomu sa budete snažiť zabrániť v spolupráci s odbojom. Zároveň pôjde o zabránenie uniknutia hodnostárov ríše z obliehaného Berlína.

Takýto úvod neznie zle, ale samotná realizácia hry v mnohom zlyháva. Úrovne sú nudné a nepomôže občasná logická hádanka či arkádová vsuvka. To by ale nemuselo vadiť, ak by bol samotný boj dostatočne záživný. Predpoklady na to má, najmä vďaka prítomnosti špeciálnych schopností hrdinu ako nezraniteľný beserk alebo štít proti guľkám.

Faktom ale je, že toto vás dlho baviť nebude a potom na povrch rýchlo vypláva slabá umelá inteligencia a nezáživné zbrane. Celkovo sa možno zabavíte viac ako pri spomínanej konkurencii, ale k inovatívnosti a pútavosti prvého dielu to má ďaleko. Respektíve naše kritériá sú už prísnejšie.

Grafické stvárnenie hry nevyzerá na obrázkoch zle, ale realita je trocha iná. Neostré slabé textúry a hromadu chýb sa síce snažia zachrániť rôzne vizuálne efekty, ale to sa vždy nedarí. Zvuky spadajú do širšieho priemeru a nadupaná hudba je trocha zvláštnym experimentom – záleží od vášho vkusu.

Napriek mnohým výčitkám ale nemusíte Übersoldier 2 úplne prehliadnuť. Divokosť akcie občas prehluší všetky chyby a na krátke pobavenie v stále neodznievajúcom hernom suchu môže dobre poslúžiť.

