Viceprezident Nokie Halbherr: Trh navigácie je dosť veľký pre operátorov aj výrobcov mobilov

19. mar 2008 o 10:05 Ivan Kahanec

Navigácia a služby na nej založené budú aj v lacnejších modeloch Nokie, ako doteraz. Niektoré budú vyžadovať prídavný GPS modul, no iné ho budú mať v sebe. O navigácii v mobilných telefónoch sme sa rozprávali s viceprezidentom Nokie pre túto oblasť MICHAELOM HALBHERROM.

V súčasnosti je v mobilnom telefóne mnoho doplnkových funkcií, ako napríklad hudobný prehrávač, fotoaparát, internet. Prečo je GPS navigácia ďalším krokom, ďalšou technológiou?

„Nejde len o samotnú navigáciu, ale aj o služby založené na pozícii používateľa mobilného telefónu. Navigácia je len jednou z nich. Ďalšími sú napríklad Prezencia, ktorá umožňuje zistiť, čo práve robia moji známi, alebo vyhľadávanie naviazané na pozíciu používateľa. Okrem toho je tu samozrejme aj navigácia pre chodcov, ktorí už nepotrebujú papierovú mapu, ale mobil ich naviguje presne tam, kam chcú ísť. Existujú aj hry založené na pozícii. Verím, že navigácia je prirodzenejšou funkciou mobilného telefónu, aj ako napríklad fotoaparát. GPS navyše umožňuje zabudovať funkciu geotagging, ktorá zapisuje do fotografií presnú pozíciu odkiaľ boli fotené. Tieto údaje možno ďalej spracovávať."

Nokia predstavila v Barcelone štvoricu nových mobilných telefónov (Nokia N96, N78, 6210 Navigator, 6220 Classic) a všetky mali zabudovanú GPS navigáciu. Je teda v Nokii trend zabudovať GPS do každého mobilu strednej a vyššej triedy?

„Jasne sme ohlásili, že predstavíme mobilné telefóny s prostredím S40, teda bez operačného systému Symbian, ktoré budú mať v sebe aplikáciu Nokia Maps a niektoré z nich budú mať aj zabudovaný GPS modul."

Zabudovaný GPS prijímač?

„Niektoré z nich, no ešte ich ohlásime. Budú mať zabudované Nokia Maps, ktoré fungujú aj s externým GPS modulom. Ten možno pripojiť cez bluetooth s mobilom. Ak sa však pozrieme na technológie, tak ani GPS už nie je len výsadou najdrahších modelov."

Môžete odhadnúť najnižšiu cenu nového mobilu so zabudovaným GPS modulom?

„V princípe môže byť GPS zabudované do všetkých modelov Nokie. Je to len otázkou času. Cena modulov časom zrejme klesne rádovo na centy. Potom už bude otázkou, o koľko viac kusov vďaka tomu predáte a koľko zarobíte na ďalších službách založených na GPS. Ono aj dnes môžeme lokalizovať mobil bez GPS, funguje to cez mobilné vysielače BTS."

Nokia ponúka mobily s GPS bez dotykového displeja. A to aj napriek tomu, že tradiční výrobcovia GPS navigátorov naopak nemajú navigátor bez dotykového displeja. Zvažuje Nokia mobil s GPS a dotykovým displejom?

„Rozdelím túto otázku. Potrebujeme dotykový displej na ovládanie navigácie? Odpoveď je jasne nie, nepotrebujeme. Veď aj keď chcete, aby vás navigátor viedol, nastavíte cieľ cesty pred nastúpením do auta a potom už len spustíte navigáciu. Nebudete predsa ovládať navigátor počas jazdy. Či a kedy predstaví Nokia mobil s dotykovým displejom? My už dnes ponúkame model N800 či N810 a okrem toho v budúcnosti predstavíme mobilné telefóny s dotykovým displejom."

Môžete odhadnúť koľko investovala Nokia do vývoja GPS - prístrojov, služieb atď.?

„Tieto informácie nezverejňujeme. Môžem však povedať, koľko sa vlani predalo mobilných telefónov s GPS. Ide o 35 miliónov kusov. Ak vezmete do úvahy, že samotný modul stojí niekoľko eur, dá sa to spočítať. K tomu treba pripočítať ešte vývoj softvéru."

Na trhu vznikla zaujímavá situácia, keď výrobcovia mobilov robia telefóny s GPS modulmi a naopak výrobcovia navigátorov začali robiť mobilné telefóny. Jedným z nich je napríklad Garmin. Pociťujete tlak od výrobcov navigácií, ktorý sa vás snažia vytlačiť z trhu navigácií?

„Celkovo tento trh rastie a navyše sa budú stierať rozdiely medzi jednotlivými zariadeniami. Ak chcete udržať navigátory na trhu, musíte ich vylepšiť a musia byť pripojené, aby poskytovali aktuálne informácie. Veríme, že GPS a lokalizovanie je základným prvkom mobilných zariadení. Plány Garminu ani naše nebudem komentovať."

Myslíte si, že je miesto na trhu mobilných zariadení, napríklad aj pre Garmin?

„Nemyslím si, že sa Garmin stane výrobcom mobilov, ako je napríklad Nokia. Skôr budú ponúkať niekoľko modelov navigátora s možnosťami mobilného telefónu. Na druhej strane si myslím, že sú dostatočne silní na to, aby sa stali hráčom na trhu mobilných telefónov. Tak ako mnoho iných firiem."

V súčasnosti funguje aplikácia Nokia Maps tak, že využíva na sťahovanie máp dátové pripojenie cez sieť mobilného operátora. Uvažuje Nokia o nejakej forme dohody s operátormi, aby mohli majitelia mobilov používať tieto služby aj bez drahých dátových balíčkov?

„Áno, v súčasnosti pracujeme na tom, aby sme s operátormi našli dohodu, ako predávať navigáciu klientom. Predpokladám, že budú operátori, ktorí ponúknu za nízky poplatok neobmedzený dátový program na používanie aplikácie Nokia Maps. Budú však aj takí, s ktorými sa nedohodneme. Tento trh je dostatočne veľký na to, aby sme dokázali nájsť výhodný model pre nás aj pre operátorov."

V mobilných telefónoch je už zabudovaných mnoho funkcií. Čo bude nasledovať po GPS navigácii?

„Teraz budeme pracovať hlavne na tom, aby dokázali jednotlivé funkcie spolu dokonale spolupracovať. Napríklad navigácia nám umožňuje ponúkať hry založené na pozícii či ukladanie informácií o polohe do multimediálnych súborov. Zaujímavou funkciou môže byť aj to, že podľa pozície dokážete zistiť, aká hudba sa vo vašom okolí práve hrá."

Vlani prišiel na trh iPhone od Apple s veľkým treskom a vznikla okolo neho veľká bublina. Bol príchod iPhonu pre Nokiu akýmsi „nakopnutím", aby nezaspala na vavrínoch?

„Nie. Vlani sme napríklad predali 6 až 7 miliónov kusov modelu N95, čo je slušné číslo. Predali sme 17 miliónov kusov N73. iPhone je veľmi dobrým zariadením, ktoré má zaujímavé multimediálne funkcie. My však máme funkcie, ktoré chýbajú iPhonu. Ak prídeme do situácie, že budú ľudia chcieť dotykový displej, ponúkneme im ho. Bude to však v zariadeniach, pri ktorých to dáva zmysel, kde bude dotykový displej využitý."

Poznámka: Rozhovor bol autorizovaný slovenským zastúpením Nokie. Zmeny boli minimálne, no vypadlo pár informácií.