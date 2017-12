Únia schválila normu DVB-H pre mobilnú televíziu

Európska komisia podporila službu mobilnej televízie prostredníctvom včlenenia normy digitálneho vysielania pre mobilné zariadenia DVB-H do zoznamu únijných noriem.

17. mar 2008 o 15:21 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia podporila službu mobilnej televízie prostredníctvom včlenenia normy digitálneho vysielania pre mobilné zariadenia DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld standard) do zoznamu noriem Európskej únie (EÚ). Uvedený zoznam slúži ako základ na podporu harmonizovaného poskytovania telekomunikačných služieb v rámci celej EÚ. "Pridanie DVB-H je nový krok smerom k zriadeniu jednotného trhu s mobilnou televíziou v Európe, ktorý umožní všetkým občanom EÚ sledovať televíziu na cestách," oznámila v pondelok EK. Mobilná televízia by podľa EK mohla do roku 2011 dosiahnuť objem trhu vo výške 20 mld. eur a sledovanosť takmer 500 mil. divákov na celom svete.

"Na to, aby sa v Európe presadila mobilná televízia, musí byť najskôr jasne vyriešená otázka technológie. Preto som rada, že dnešným rozhodnutím, ktoré Komisia prijala v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom, EÚ schvaľuje DVB-H ako preferovanú technológiu pre pozemné mobilné vysielanie," povedala komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. "Budúce kroky pri implementácii stratégie EÚ v oblasti mobilného vysielania budú zahŕňať usmernenie pre režimy udeľovania povolení, ako aj podporu systémov správy práv, ktoré sú podobne ako DVB-H založené na otvorených normách," dodala Redingová.

Po zverejnení rozhodnutia Komisie v Zozname noriem EÚ v Úradnom vestníku EÚ sa bude od členských štátov vyžadovať, aby podporili používanie DVB-H. DVB-H je v súčasnosti najrozšírenejšou normou pre mobilnú televíziu v EÚ. V 16 krajinách je DVB-H v súčasnosti v štádiu medzi skúškami a komerčným vysielaním. Komerčné služby DVB-H sú už k dispozícii v Taliansku a ďalšie vysielanie sa neskôr v tomto roku očakáva najmä vo Fínsku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku a Španielsku.