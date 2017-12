Rozhodol sa pre prácu na Slovensku a neľutuje to (inzercia)

Ján Šarkan pochádza z Prievidze. Hoci v Brne vyštudoval ekonómiu, jeho veľkým koníčkom počas štúdií bola oblasť IT. Spravoval školskú sieť a vypomáhal s nastavovaním aplikácií. Po skončení vysokej školy uprednostnil IT pred ekonómiou.

Ponuku pracovať dostal síce aj v Brne, ale tam mu namiesto osobnostného rozvoja ponúkli len striktné pracovné zaradenie. „V T-Systems mi, naopak, načrtli rozvoj mojich profesionálnych znalostí, pretože v IT som prakticky začínal a stále to bolo iba moje hobby. Hneď na začiatku som sa preto rozhodol stráviť 3 mesiace na IT Farme. Je to vlastne akýsi ekvivalent praxe v škole," hovorí Ján. Podľa jeho slov každý účastník IT Farmy dostane vlastného mentora, ktorý sa mu venuje, dohliada naňho a koučuje ho.

Mladý muž si pochvaľuje kolektív. „Sme ako jedna rodina," tvrdí a dodáva, „všetko, o čom mi hovorili na pohovore, bola pravda - umožnili mi rast a neustále sa zúčastňujem na rôznych odborných a jazykových kurzoch." Popri práci, ktorá sa mu stala koníčkom, si dokáže nájsť čas aj na športové aktivity - hrá hokej a jazdí na kolieskových korčuliach.