Kane & Lynch: Dead Man - ničomník a psychopat idú na vandrovku

17. mar 2008 o 9:56 Ján Kordoš

Dobre, akčný titul Kane & Lynch: Dead Man sa objavil už pred nejakým tým týždňom (a mesiacom) na trhu, avšak my sme ho dostali do redakcie trochu oneskorene a nechať len tak nepovšimnutú túto dvojicu vyslovene záporných hlavných hrdinov, by bolo trochu nemiestne. Navyše sa menší časový posun možno aj bude hodiť, veď určite máte ešte v pamäti haló okolo vyhodenia jedného redaktora Gamespotu zrejme kvôli zvozeniu Dead Man. Nech to bolo akokoľvek, situácia sa pekne ukľudnila (hráči nenadávajú na túto hru už len z princípu), čo je najlepší čas na to, aby sa všetko rozbehlo na plné obrátky. Taká je totiž hrateľnosť dnes recenzovanej hry. Je to jazda ako na horskej dráhe, bláznivo sa rútite do neznáma, nenájdete tu žiadnu brzdu, všetko ide stále dopredu a skončí sa až po vyvrhnutí obsahu žalúdka. A nie, aby ste očakávali nejaký náznak reality, ten sa tu maximálne vyskytuje v jednoduchej rovnici: rana do gebule = smrť. To je asi tak všetko.

Tak teda úplne všetko to nie je, hoci predstaviť si dnes strieľačku z pohľadu tretej osoby nie je vôbec obtiažne, váľa sa nám ich tu koper a niekedy sa nimi doslova musíme brodiť. Tu je lepšia (Gears of War), tam zas nie príliš podarená a Kane spoločne s Lynchom tvoria čiernu ovcu tejto rodiny. Isteže, strieľa sa tu a nespratníci nepriateľskí padajú po stovkách. Nestačí proti ním vybehnúť čelom vpred, treba sa skrývať, vystrkovať sa a presnejšie mieriť a do toho budete málokedy postupovať úplne sami. To, že máte po boku Lyncha rozhodne veľká výhra nie je, na to môžete vziať rohypnol a zapiť do dostatočným množstvom alkoholu. Ale aspoň páli z tej svojej brokovnie a do toho občas utrúsi nejaké to slovko, za ktoré by ste ho najradšej nakopali do gúľ. Bez pardonu. Ono totiž nikto z hrdinov (heh) nie je žiadnym anjelikom a hoci sa vám Kane (ovládate výhradne jeho) môže zdať ako správny chlap na správnom mieste, pretože si chce nájsť svoju dcéru, ono to zlatúšik so svätožiarou rozhodne nie je.

Vec sa má tak, že Kane bol, a vlastne stále aj je, parchant, pracoval pre zoskupenie „Sedmička“. Humanitárnou pomocou sa nezaoberali, do detských domovov dve percentá neodvádzali, boli to moderní mafiáni a Kane im niečo ukradol. To sa predsa nerobí a hoci si náš hrdina myslel, že všetkých zo Sedmičky zlikvidoval a teraz už bude len pykať za svoje hriechy cestou na elektrické kreslo. Až tak jednoduché to nebude, Kane sa spozná cestou v obrnenom vozidle s Lynchom (spozná ako spozná, Lynch na neho zareve, nech si chráni hlavu, nasleduje náraz, vyslobodí Kanea z pút a už to ide) a keďže nemá na výber, ide spolu s Lynchom a jeho kumpánmi rovno za nosom. Alebo skôr do náruče Sedmičky, ktorá ho už vrele očakáva s milým úsmevom a jeho manželkou a dcérou. Chcú čo im patrí a aby sa poistili, že Kane nebude robiť problémy, pridelia mu Lyncha. A to je psychopat, riadny výkvet spoločnosti. Hoci sám tvrdí, že si nepamätá nič z vraždy jeho manželky a dieťaťa, neustále berie nejaké prášky, je nestabilnej povahy a keď ho necháte samého s rukojemníkmi, podpísali ste im rozsudok smrti, pretože tie –censored- -censored- sa začali hýbať a jednoducho Lynchovi nenapadne nič iné ako ich postrieľať. Držíte veľmi, ale skutočne veľmi dôležitého rukojemníka, o ktorého nesmiete prísť, inak sa na vás zosype japonská mafia. Čo spravíte? Dáte tú pipku do rúk Lynchovi, necháte ho s ňou 5 minút a máte stopercentnú istotu, že po vás pôjde všetko šikmooké.





Je to jednoducho psychopat, ktorý trpí paranojou, jeho nestabilné správanie z neho robí časovanú bombu. A toto indivíduum stojí po vašom boku a má na vás dávať pozor. Táto základná myšlienka príbehu je skvostná, je úžasná a nič podobné sa zatiaľ v hrách neobjavilo. Dalo by sa to prirovnať k Tarantinovmu Pulp Fiction, avšak tam, kde si výborný režisér udržiava až do konca šialene brutálne tempo, začína postupne zápletka Dead Man zbytočne upadať, až z nej ostane torzo. Stane sa tak približne v polovici a nie, že by hra samotná stratila spád, ono len pristúpi na tradičnú linku, kde stojíte proti veľkým armádam a všetko to naberie príliš béčkový smer. A k tomu všetkému budete zabíjať policajtov, ak ste obzvlášť šialení aj nevinných ľudí, veď predsa hľadáte svoju dcéru. To sa robí tak, že vezmete do ruky zbraň a kosíte všetko, čo strieľa po vás. Skutočne, nič prekvapujúce od hry nečakajte, je to len brutálna akcia, brutálne strieľanie, pričom treba pripomenúť, že je všetko zároveň aj brutálne naskriptované a k dispozícii máte len jedinú cestu vpred. Aspoň to odsýpa, aspoň sa to stále valí vpred.

GRAFIKA 6 / 10

Na prvý pohľad si hru zamilujete, hoci nejde o žiadne vizuálne ohromenie. Skutočne, ona vlastne vyzerá priemerne, ale má to svojské béčkové čaro, z ktorého priam sála to, že tá partia je vlastne tak zlatučká, že by ste im na holú dali. Vyzerajú ako skutočná zberba, ale sú zároveň sympatickí. Dizajn prostredí vás neohromí, ale ani neurazí, no na druhú stranu budete z niektorých pasáží ako napríklad diskotéka v bare skutočne uchvátení. Svetlá nepríjemne blikajú, hudba búcha, do toho vrieskajú a pobehujú splašení ľudia. Miest, kam zavítate je viacero, najlepšie však pôsobia prvé lokácie v mestskom prostredí. Či už ide o väzenie, banku alebo naháňačky po cestách v dodávke (tie predsa nemôžu chýbať v žiadnom akčnom projekte) alebo beh po ulici, budete si spracovanie užívať aj so svištiacimi strelami okolo vašej hlavy. Potom sa začne cestovať, čo až taká paráda nie je. Engine nepodáva extrémne výkony, nebudete spomínať na úžasné scenérie, ale sklamanie nehrozí. Prostredie je čiastočne zničiteľné, takže nepriateľ skrývajúci sa stĺpom môže tŕpnuť, pretože kusy betóny za z neho odvaľujú a takto sa to dá aplikovať aj na zábradlia a iné miesta vhodné pre dočasný úkryt. Animácie pohybov sú pôsobia uveriteľne, občasné filmy neurazia a sú výborne nastrihané, nie zbytočne dlhé ani zahanbujúco krátke. Lenže ono to vyzerá celé príliš obyčajne a keďže je postup vopred nalinkovaný, budete si tieto detaily o to viac všímať.



INTERFACE 7 / 10

Kamera si plní svoju funkciu vcelku rozumne, pohľad je zasadený akoby zboku spoza postavy. Podobným spôsobom sa predstavilo aj Gears of War a názorne ukázalo, že to funguje. Všetky činnosti vykonávate tradičnými klávesmi či tlačidlami, nič vás príliš neprekvapí. Jedna chybička krásy by sa tu však určite našla: pre ukrytie sa za prekážku nestláčate nič, postava to vykoná automaticky, pokým je v skrčenej polohe. Lenže ono to nie vždy funguje na výbornú, vykláňanie sa a presné zameriavanie je často problematické a pozrieť sa za roh je riadna fuška, pokým netrafíte postavičkou do správnej pozície. Aby to nebolo všetko, ak sa ukryjete za stĺp, málokedy sa trafíte presne a ak sa vám to podarí a chcete sa vykloniť do jednej zo strán, zistíte, že je to celé príliš nemotorné. To je ale asi tak jediný prvok, ktorý v ovládaní vyložene štve. Na obrazovke vidíte potrebné ukazovatele, dôraz je kladený na jednoduchosť a praktickosť. V rýchlej akčnej hre to ani nemôže byť inak.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Kane s Lynchom sú hajzli. Skutočne amorálni bastardi, ktorí si nič iné ako smrť nezaslúžia. Je to jednoducho fakt, ktorý sa nedá skrývať alebo ignorovať. Vy za Kanea budete hrať a strieľať zväčša nevinných. Byť na opačnej strany barikády, než sú milióny záchrancov sveta preto možno pôsobí nevhodne, alarmujúco, veď správ o zlých a pekelných hrách tu máme mnoho. Áno, dá sa na to pozerať z tohto pohľadu, avšak nedá sa to brať tak proste, bez nadhľadu. Rovnako ako sa v Tarantinovych filmoch objavujú nie práve čisté ľalie a fandíme im, rovnako aj Kane je svojim spôsobom hrdina. Aj keď záporný a pácha svinstvá, dokážete mu pomáhať. Príbeh zohráva v tomto prípade obrovskú úlohu, pretože úvod a ponorenie sa do deja vskutku famózne spracované. Šialenou rýchlosťou diktované tempo postupu vpred má stúpajúcu tendenciu a začínate veriť, že aj s jednoduchou, ba priam až primitívnou akčnou hrou sa dá spraviť pomerne zaujímavé divadielko, keď tu zrazu príde riadna facka a hrateľnosť poklesne vďaka presunu deja na iné miesta. Je to celé nesúrodé, nenadväzuje to správne na seba, stráca sa čaro bizarného Lyncha, ktorý už len svojim vzhľadom pripomína psychopata a v meste mohla jeho šialenosť vyniknúť.

Klesajúcu tendenciu krivky zábavnosti samotná hra zastaviť nemôže, pretože koncept je od začiatku pevne daný. Idem a strieľam, strieľam a idem a keď sa to začne zle vyvíjať, tak sa ukryjem, strieľam, idem, ukryjem, strieľam a idem. Nepriatelia padajú v obrovských množstvách, fanúšikovia béčkových filmov si to dokážu živo predstaviť. Práve strácajúce sa čaro a možno aj trochu strach nechať hráča preniknúť hlbšie k Lynchovi, spôsobilo postupné otupenie. Zbrane môžete mať pri sebe len dve, pričom jedna je nutná pištoľ, druhú môžete vziať po mŕtvych protivníkoch, v prípade že ste si niektorú obľúbili a míňa sa vám munícia, môžu vám párkrát pomôcť kolegovia so svojimi zásobami. Možnosti kooperácie viacerých členov tímu tu rozhodne nie sú v tak širokom objeme ako by byť mohli. Hoci je Kane šéfom celej akcie a vy môžete dať príkaz na zastrelenie toho a toho nepriateľa, vôbec sa k tomuto spôsobu hrania nemusíte prinútiť, pretože oni si už nejako poradia a bojom na vlastnú päsť nič nepokazíte. Pri opakovaní nepodarených pasáží naštve, že animácie posúvajúce príbeh ďalej sa nedajú preskočiť. Je to akčná hra, nečakajte ani štipku taktiky a pripravte sa na to, že po príjemnom rozjazde začne rozbehnutý vlak hrateľnosti prudko brzdiť a predkladať nám jedno klišé za druhým.



MULTIPLAYER 7 / 10

To, že sa v móde pre viacerých hráčov zabavíte len jediným spôsobom, neznamená nič zlé, pretože ide o vcelku zaujímavú a originálnu alternatívu k neustále omieľaným deathmatchom a noseniu vlajok. Ani v multiplayeri sa nestanete dobrákmi, respektíve sa o to nebudete vôbec pokúšať. Ako zlodeji musíte ukradnúť istú vec, po krku vám ide polícia a v tejto časti kooperujú všetci hráči. V okamihu, keď je korisť „doma“, si zlodeji rozdelia lup. Ak sa však nechcete deliť, môžete zradiť vlastných, preriediť ich rady a vziať si pre seba maximum. Pri smrti nemusíte čakať na koniec kola, dostávate sa do úlohy policajta a idete proti svojim bývalým kolegom. Minimálne originálne, to treba oceniť.

ZVUKY 8 / 10

Okrem neutíchajúcej streľby sa k slovu dostáva dabing. Kane je svojim spôsobom obyčajný drsňák, ktorý slušný slovník nepoužíva, jeho kolega Lynch taktiež z cirkevnej školy nevyšiel, no k jeho prejavu treba pripočítať pošahanosť a adekvátny hlas. Akoby mumlavý, občasne zajakavý, hlavne v situáciách, kedy vysvetľuje, prečo vlastne všetkých pozabíjal. Je to skutočne pôsobivé, keď sa nevie vyjadriť napríklad k dôvodu, aké tabletky to vlastne berie. Z jeho hlasového prejavu srší nervozita. V tomto sa s dabingom tvorcovia skutočne trafili. V hre však padajú sprosté slová, preto by ju nikto nemal hrať.

HUDBA 7 / 10

Stačí spomenúť Jespera Kyda a je vymaľované. Zle to dopadnúť nemohlo, ani nedopadlo, polovica misií je pôsobivo ozvučená, no rovnako ako v prípade hrateľnosti sa sprievodné melódie začnú postupne strácať v pozadí. Nie, že by išlo o nekvalitné skladby, no črty hudby z úvodu začne hra postupne strácať. Ale počúva sa to dobre, nikto haniť skladby nebude, len to mohlo burcovať od začiatku do konca.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Tak napríklad protivníci sú sprostučkí, čo je pri ich počte menšou ospravedlnenkou, avšak aspoň trochu sa kryť mohli. Často sa nechávajú zabiť, pri skrývaní sú ich mozgy akoby naprogramované a zvyknete si na to, v ktorú dobu vykúkajú. Príliš sa neprispôsobujú situácii a nerobí im problém bežať oproti vám, hoci im zvyšujete hladinu olova v krvi. Musia prísť bližšie, dovtedy ich to akoby nepálilo. Vaši kamaráti na tom nie sú niekedy o nič lepšie, sledovať ich postup je často komické. Nielenže sú v niektorých situáciách slepí, ale im navyše aj chýba pud sebazáchovy a nehľadajú si vhodnú pozíciu na ukrytie sa. Do toho si pripočítajte realistický rozptyl streľby, takže to, že niekam mierite, ešte neznamená, že tam stopercentne aj trafíte. Pôsobí to zaujímavo a nemusí to tak vyzerať, ide určite o klad. Dĺžka hry je však slabšia, za niekoľko hodín zvládnete 16 úrovní, pričom kvôli lineárnosti nie je dôvod sa k nim okamžite vracať. Hrou prechádzate pomerne ľahko, no to neznamená, že si neužijete nepríjemné chvíle. Objaví sa niekoľko miest, kde sa jednoducho zaseknete, pričom to vôbec nie je vyslovene vaša chyba, len je daná scéna zle navrhnutá a nezvládate to skôr, než po niekoľkých reštartoch. Na ukladanie pozície funguje checkpointový systém, v prípade ukončenia hry musíte začínať úroveň od úplného začiatku.