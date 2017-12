Miliarda RFID čipov je v ohrození

Čipy Mifare Classic pre bezdrôtovú identifikáciu z dielní NXP nie sú tak bezpečné, ako si ich tvorcovia mysleli. Na verejnosti sa objavili dokumenty, ktoré demonštrujú spôsob, ktorým je možné čipy po prelomení šifry klonovať. Stačí získať fyzický prístup

17. mar 2008 o 9:00 Milan Gigel, (mg)

k čipovej karte či pasu, alebo odpočúvať komunikáciu.

Problém spočíva v slabom algoritme šifrovania, ktorý je možné hravo prelomiť. Nie je vylúčené, že v dohľadnej dobe sa objaví podobný problém pri čipoch iných značiek.

Holandská vláda má v obehu 2 milióny čipov v kartách zaisťujúcich prístup do budov, do celosvetového obehu však bola distribuovaná miliarda čipov od tohto výrobcu. Znamená to, že firmy čo vsadili na túto platformu by mali zvýšiť obozretnosť a siahnuť do vyriešenia problému po doplnkových formách zabezpečenia. Výnimkou nie je ani bankovníctvo, ktoré siahlo po čipoch pri výrobe platobných kariet.