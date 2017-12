„Sťahovačov“ budú penalizovať aj Japonci

S veľkým objemom prenášaných dát si chcú poradiť aj japonskí poskytovatelia internetu. Oznámili, že pracujú na projekte, ktorý zaistí dočasné či úplné zablokovanie internetového prístupu pre tých, čo porušujú autorské práva vzťahujúce sa na diela distribu

17. mar 2008 o 8:40 Milan Gigel, (mg)

ované internetom.

Ide predovšetkým o používateľov P2P sietí, ktorí generujú veľké dátové toky. V obľube je sťahovanie a zdieľanie hudby, herných titulov a kreslených anime a manga titulov. Internetisti budú po identifikovaní podľa IP adresy upozornení e-mailom na „zakázané správanie“. Ak na výzvu nezareagujú, prístup k internetu im poskytovatelia obmedzia.

Ide o prvú krajinu, kde za touto politikou nestojí vláda krajiny, ale samotní poskytovatelia. Je teda zrejmé, že nejde o žiadne snahy o ochranu autorských práv, ale o udržanie investícií technologických firiem do infraštruktúr. Čím viac dát sa sieťou prenáša, tým rýchlejšie treba existujúci hardvér modernizovať. To prináša nečakané výdavky a tlaky na zvyšovanie cien za prístup do siete.

Za projektom stojí štvorica veľkých združení ISP v Japonsku, ktorá členstvom zastrešuje približne tisícku lokálnych firiem.