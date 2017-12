WiMAX ohrozuje satelitnú komunikáciu

Odborníci tvrdia, že komunikačná technológia WiMAX, ktorá je následníkom populárneho štandardu WiFi, môže priniesť problémy, s ktorými sa pri jej vývoji nepočítalo. Vysielacie základne môžu znemožniť príjem satelitného signálu v C pásme v okruhu až 20 ki

17. mar 2008 o 8:00 Milan Gigel, (mg)

lometrov.

Znamená to, že štandard bude musieť prejsť drobnými úpravami, alebo budovanie prístupových bodov bude nutné územne regulovať. WiMAX je bezdrôtová technológia, ktorá sľubuje riešenie internetovej konektivity v oblastiach, kde by bolo budovanie káblových infraštruktúr príliš nákladné. Technológia zaisťuje digitálny prenos dát s priepustnosťou až do 40 megabitov.