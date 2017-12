Austrálske víza sa budú dať vybaviť cez internet obratom

Austrália zjednoduší vydávanie turistických víz Slovákom. Od 20. marca si budú slovenskí záujemcovia o vycestovanie do krajiny môcť vybaviť potrebné dokumenty obratom cez internet.

14. mar 2008 o 19:37 ČTK

Bratislava 14. marca (ČTK) - ČTK o tom dnes informovalo ministerstvo zahraničných vecí. Informácia prišla v rovnaký deň, ako ministerstvo vnútra ohlásilo podpísanie memoranda so Spojenými štátmi, ktoré by malo viesť k zrušeniu víz pri cestách do USA.

Turistické víza do Austrálie si môžu Slováci vybaviť cez internet už v súčasnosti, procedúra však trvá viac dní. "Ministerstvo oceňuje tento krok austrálskej strany (...). Naďalej však budeme pracovať na úplnom zrušení vízovej asymetrie medzi SR a Austráliou," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva. Občania susedného Česka môžu získavať austrálske turistické víza obratom cez internet už od roku 2006.

Austrálske víza budú naďalej spoplatnené. Záujemcovia o turistiku v tejto krajine musia počítať s poplatkom 75 austrálskych dolárov, teda necelých 1500 Sk.

Vláda v Canberre minulý mesiac oznámila, že cudzincom zjednoduší prístup k imigračným programom a ponúkne viac pracovných miest pre návštevníkov krajiny. Nové opatrenia by mali pomôcť riešiť problém s nedostatkom zamestnancov v Austrálii.

kbp fil