Everybod´s Golf: World Tour - golf po japonsky

Je dobre známym faktom, že japonské projekty (nielen herné) sa od väčšiny zvyšku sveta odlišujú svojou šialenou bizarnosťou. Potvrdzuje sa to všade, v hernom segmente sa vedú zúrivé diskusie, či sú japonské hry skutočne tak originálne a úžasné, alebo či n

15. mar 2008 o 19:52 Ján Kordoš

Everybody´s Golf nebol nikdy simulátorom, žiadni skutoční golfoví hráči a značkové oblečenie či dokonca ihriská, ktoré by ste mohli navštíviť, ak máte pomerne hlboko do peňaženky. Nie, hlavnými hrdinami sú detsky vyzerajúce postavičky s veľkými očami a príšerne piskľavým hlasom. Pestrofarebné oblečenia sa nevyhli ani pomocníkom, ktorých si otvárate úspešne zvládnutými turnajmi. Pätnásť golfistov (pokým s nimi hráte, rastie úroveň obľúbenosti a dostanete nejaký ten bonus do vlastností alebo nové handry) sa preháňa na šiestich ihriskách v sprievode sedmičky pomocníkov. To je číselná bilancia World Tour, ktorá vo svojej podstate nie je príliš dôležitá, pretože základom je precízne nastavený model hrateľnosti, ktorý otvára dvere každému. Nemusíte totiž chodiť pravidelne hrávať na nejaký ten trávnik, prípadne sledovať napínavé súboje na televíznej obrazovke, príťažlivosť Everybody´s Golf, a tým pádom aj World Tour, kráča ruka v ruke s jednoduchými pravidlami.





Odpaľovať nie je nič zložité, zvládne to každý, len si musíte precvičiť presnosť. Na greene sa budete cítiť ako doma vďaka príjemným nápovedám (kam a akou rýchlosťou fúka vietor, pohľad na miesto, kam by mala vaša loptička dopadnúť, prípadne klasická štvorcová sieť vytvarovaná podľa nerovného povrchu), ktoré nie sú na obtiaž, hranie robia prístupným. Šesť ihrísk predstavuje šesticu kampaní rozdelených podľa obtiažnosti, čiže vašej úrovne. Niektoré turnaje majú špecifické podmienky, no k postupu ďalej musíte poraziť vopred vybraného súpera na body. Ak sa vám podarí vyhrať o tri body (čiže trikrát zvládnete dostať loptičku do jamky na menší počet úderov než súper), máte to vo vrecku.

GRAFIKA 7 / 10

V prvom rade treba upozorniť na fakt, že hoci vychádza World Tour na Playstation 3, neznamená to, že grafika musí byť preplnená fotorealistickými efektmi. Ani nie je, ono je spracovanie skôr príjemne roztomilé a na fakt, že tu ide skôr o hrateľnosť ako prísny simulátor, prídete v okamihu, keď sa po podarenom údere objaví obrovským fontom nápis „nice shot“. Golfoví hráči majú realistické animácie pri náprahu a odpale, pomocníci sú naopak úplne vytrhnutí z kontextu, akoby prišli na skok z nejakej dvojrozmernej arkády, čo uvidíte pri ich zrýchlenom behu za loptičkou po vašom odpale. Prostredie je pestré, farebné, príjemné na pohľad, evokujúce skôr rozprávkový svet. Nebudete sa kochať každým steblom trávy alebo detailne vymodelovanými listami stromov, v tomto je prostredie príliš suchopárne, avšak príliš to hru samotnú neovplyvňuje. Nie je totiž určená pre náročných hráčov, skôr pre rekreačných a oddychových. Taká je aj grafika, plná grafických efektov typu stopa po rýchlom švihu golfovou palicou či komixové titulky tlieskajúcich dlaní či klopkania loptičky na asfalte.



INTERFACE 8 / 10

Je to hra pre masy, presvedčí vás o tom príjemne jednoduché ovládanie. Na výber je tradičný systém odpaľovania, kedy volíte len silu, no bonusom je mierna zmena. Jedným stlačením tlačidla aktivujete náprah, druhým silu úderu a tretím presnosť zásahu loptičky. Tento akýsi „trojklik“ vám prejde rýchlo do krvi a nebude vám robiť žiadne veľké problémy. Inak si určíte ešte smer odpalu (trajektória loptičky je ovplyvňovaná spomínaným vetrom a terénom), pričom vám ovládanie nerobí zbytočné naprieky. Trochu problematické je obzeranie sa okolo miesta dopadu, dômyselnejším riešením by bola manuálne ovládateľná kamera, s ktorou by ste mohli lietať ponad celé ihrisko, pretože takto sa z miesta dopadu lopty pri ideálnom odpale ďaleko nevzdialite a nevidíte, či pred kopcom, ktorý je v smere letu lopty, nie je náhodou piesok. Ale inak sa v hre nenamáhate, gamepad plní svoju funkciu na výbornú.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Je to šialené – World Tour je síce zjednodušeným golfom, no arkádou rozhodne nie je a loptičky vám do jamky samé nespadnú. Správny mix medzi realitou a zábavnosťou je dôležitým faktorom, ktorý vás pritiahne k hre, hoci vyzerá na prvý pohľad neskutočne infantilne a odfláknuto. Lenže opak je pravdou a vy si budete hru užívať. Keď sa vám podarí nádherná trefa z viac ako 15 metrov, to sa nedá len tak popísať alebo ak miniete jamku doslova o milimeter a loptička ostane stáť niekoľko centimetrov od cieľovej destinácie. Je to skutočne tak: aj detsky vyzerajúci Everybody´s Golf má to nepríjemné casual čaro, ktoré pritiahne a drží, hoci ide o blbinu, jednoduchú hru, ktorá tu už niekoľkokrát bola a ešte mnohokrát sa objaví. Keď sa budete na to iba pozerať, ťažko odhadnete hrateľnosť, no stačí niekoľko zahraných jamiek a ste v tom až po uši. Neskutočný žrút času. Máme tu teda ostrý kontrast medzi typicky trojáčkovými titulmi, ktoré sú nabúchané silnými slovami niekoľko mesiacov pred vydaním a ponúkajú nádherne to, dych berúce tamto, avšak ono to akosi tak zábavné ako primitívny golf nie je. Navyše si do toho pripočítajte spomínanú úchylnú japonskú mentalitu.



MULTIPLAYER 8 / 10

To čo platí v singli, sa dá pohodlne zopakovať aj v multiplayeri a ten funguje na výbornú. Zahrať si proti sebe je zábava a o vypäté momenty nie je pri správnej dvojici núdza. Ale veď to poznáte, športové zápolenie je vždy proti živým protihráčom o čomsi inom ako pinkanie si proti umelej inteligencii.

ZVUKY 6 / 10

Postavičky bľabocú, vietor fúka, loptička reaguje zvukovo inak na rôzne povrchy a keď sa podarí, aj vtáčik zašvitorí. Roztomilosť je však niekedy aj kameňom úrazu a práve vyblitá japonská úchylnosť môže niekomu prekážať, čo potvrdzuje hlavne upišťaný dabing. Vec názoru, ale verte, že zvuková stránka je typicky japonská.

HUDBA 6 / 10

Hudba je na tom rovnako. Typicky „kolotočárske“ melódie z dôb osembitov sa vracajú a spúšťajú svoje uvrešťané blues. Treba však podotknúť, že hudbu si nemusíte vôbec všímať, ani kratučké skladbičky alebo skôr znelky po podarenom či naopak nepodarenom odpale. Hudba v golfe nehrá druhé, ani dvadsiate husle.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Náročnosť je nastavená podľa vášho napredovania. Pri náročnejších turnajoch už protivníci chyby nerobia, hrajú noblesne, takže rovnako musíte naháňať loptičku aj vy. Pôsobí to mierne strojovo, ale je to určite výzva a príjemný tréning pred bojom proti živým protihráčom. Hodnotiť výkony ostatných alebo umelú inteligenciu je náročné, veď správne nastavenia pre stopercentný odpal procesor zvládne vykonať behom okamihu, len sa líši odchýlkami oproti ideálu. Samozrejme sa nedá vyhnúť tradičnému frflaniu: ihrísk mohlo byť viac, aby to vydržalo na dlhšie a nejaký ten editor by nebol vôbec nadbytočným artiklom.



ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7,9 / 10

Nedá sa svietiť. Everybody´s Golf: World Tour je hlavne hrateľným kúskom, pričom nemusíte vôbec holdovať golfu, pri správnom pomere arkády a simulátoru sa zabavíte nadmieru. Sprvoti vám síce môže prekážať infantilné a typicky japonsky úchylné spracovanie, avšak nenechajte sa zbytočne odradiť, vo svojom vnútri ide o skvelý projekt, ktorý nevsádza na cool spracovanie ani žiadne licencie. Sadni, spusti a hraj – systém fungujúci na jednotku.