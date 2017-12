Tipy na víkendové surfovanie

Vyletíme do vesmíru, zistíme čo sa fotografuje vo svete a zariadime si interiér. Naučíme vás vyrábať komiksy, ukladať webové stránky a pozerať sa na svet okolo seba umeleckými očami. Také sú tipy na víkendové surfovanie.

15. mar 2008 o 8:55 Milan Gigel

Sadnite do pilotnej kabíny

Vždy ste boli zvedaví, či pilotné kabíny v leteckých simulátoroch vychádzajú zo skutočnosti, alebo sú príliš zjednodušené? Stránka http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm ponúka panoramatický interaktívny pohľad do vnútra kabíny nového Airbusu A380. Sadnite do sedadla, pripútajte sa a vzlietnite do nebies.

Let do vesmíru

Google už na webe nemapuje iba zemský a mesačný povrch, ale ponúka aj prehľadnú mapu hviezdnej oblohy. Ak si chcete zopakovať vedomosti o súhvezdiach, alebo sa chcete ponoriť do tajov astronómie, stačí ak si otvoríte stránku www.google.com/sky a prenesiete sa zo Zeme do kozmického priestoru.

Čo sa fotí vo svete

Myslíte si, že fotografie nedokážu nahradiť televíziu? Flickrvision.com je projekt, ktorý na mape sveta zobrazuje fotografie, ktoré v danom momente na populárny fotoserver nahrávajú internetisti z celého sveta. Pohodlne sa usaďte, zaostrite zrak a nechajte sa unášať svojou fantáziou vo svojich spomienkach.

Nábytok v pohybe

Každého skôr či neskôr omrzí výbava miestností a tak sa pustí do modernizácie. S internetovým softvérom http://www.seemydesign.com/ môže byť všetko jednoduchšie. Nakreslíte izbu, vložíte do nej nový nábytok a zahráte sa s farbami tak, aby všetko ladilo. Už len zistiť, kde na všetky úpravy zobrať peniaze.

Zabavte sa s komiksom

Vytriedili ste zo zbierky fotografií tie najzaujímavejšie a radi by ste ich vtipne prezentovali? Skúste z nich vytvoriť komiks a do bublín vpíšte texty, ktoré vaším priateľom pripomenú udalosti, ktoré ste zažili. Aby ste to nemali až také zložité, siahnuť môžete po novej službe http://comiqs.com/, ktorá zariadi všetko potrebné.

Z webstránky dokument

Chcete niekomu poslať prostredníctvom e-mailu zaujímavý článok z webu a bojíte sa, že sa medzičasom stratí, alebo prejde neželanou úpravou? Siahnite po serveri http://www.htm2pdf.co.uk/ vložte do textového poľa odkaz na článok a robot sa postará o to, aby bol k vám doručený vo formáte PDF. Výhodou je, že softvér dokáže preberať i flashové objekty a aktívne odkazy.

Máte dostatok fantázie?

Skúste sa poobzerať okolo seba a na neživých veciach hľadajte usmiate či zamračené tváre. Možno ste uspeli, možno ste nenašli ani jednu. Aby ste sa naučili vidieť svet okolo seba inak ako v šedých farbách, skúste navštíviť internetovú stránku http://facesinplaces.blogspot.com/. Preklikajte sa archívom a svet bude hneď veselší.