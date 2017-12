Taliban dosiahol svoje, operátori vypínajú v noci siete

14. mar 2008 o 10:30 Ivan Kahanec

Mobilní operátori v Afganistane budú po piatej hodine poobede vypínať svoje mobilné siete. Rozhodli sa tak spraviť po tom, ako povstalci Talibanu zničili v priebehu niekoľkých dní desať základňových staníc BTS. Pre Afgáncov to teda znamená, že sa nebudú môcť zo svojho mobilu celú noc nikam dovolať. Informovala o tom britská televízia BBC.

Talibovia tlačili na mobilných operátorov už dlhšie, no svoje dosiahli až po sérii útokov. Vypnutie sietí chceli dosiahnuť preto, lebo sa obávali sledovania zo strany americkej armády. Na vyriešenie ich problému so sledovaním by pritom stačilo, aby si vypli svoje mobily a vybrali z nich baterku.

V Afganistane pôsobia v súčasnosti štyria mobilní operátori, ktorí začali v krajine pôsobiť v roku 2001 po páde Talibanu.

via mobil.cz