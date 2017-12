Plány Take Two: Bioshock 2, Mafia 2 a možno príde aj Max Payne 3

12. mar 2008 o 14:26 Ján Kordoš

Mafia 2 sa objaví až vo fiškálnom roku 2009, čo v normálnej reči znamená november 2008 až október 2009, pričom podľa všetkého sa to v tento rok nestihne a mafiánskych kápov si poriadne prezrieme až na jar 2009. Sú to však iba dohady, no podľa doposiaľ uverejnených informácií od tomto projekte od 2K Czech sa to dá predpokladať. Oficiálne bol potvrdený druhý diel Bioshocku, o ktorom sa už hovorilo, len nikto nepovedal definitívne slovo. Takže áno, Bioshock 2 bude, pracuje na ňom 2K Marine (jednotku malo na starosti bývalé Irrational Studios, čiže 2K Boston/Australia) a okrem týchto už známych informácií sa dočkáme rovnako ako v prípade Mafie 2 vo fiškálnom roku 2009. Čo by to však bolo za tlačovú konferenciu, keby sa neobjavila nejaká zaujímavá správa. Take Two plánuje oživiť jednu zo svojich známych značiek, ktorá sa v roku 2009 dočká pokračovania. Bez veľkých rečí sa s prosebným pohľadom pozeráme a potichu šepkáme: Max Payne, Max Payne...

Zdroj: PR