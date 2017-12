Krátke informácie o Heavy Rain

12. mar 2008 o 13:50 Ján Kordoš

Táto adventúra s akčnými prvkami priniesla skutočne niečo nové do príbehovo ladených hier a Heavy Rain by na tom nemalo byť inak. Dočkať by sme sa mali otvoreného sveta, avšak ten nebude veľký rozlohou, pretože na tak veľkej ploche sa ťažko píše zaujímavý a chytľavý príbeh, ktorý by neustále pohlcoval hráčove vedomie a vývojári ho ovládali. Grafické spracovanie je podľa ohlasov priamo od Sony na vynikajúcej úrovni a podľa slov zakladateľa spoločnosti, Davida Cagea budeme rozhodne prekvapení detailne vymodelovanými scenériami. Tentoraz veríme, že nejde o žiadne reklamné žvásty, ktoré sa na nás valia z každého rohu. Znie to nesmierne zaujímavo a hoci nič konkrétne stále nevieme, Quantic Dream je zárukou kvality.

Zdroj: Kotaku