Brusel dá sto miliónov eur na vznik konkurenta Google

V Európe má so štátnou pomocou vzniknúť konkurent internetovému koncernu Google. Francúzsko dnes získalo povolenie Európskej komisie (EK) dať 99 miliónov EUR, v prepočte 3,2 miliardy SKK, niekoľkým spoločnostiam, ktoré majú vytvoriť rivala americkému giga

12. mar 2008 o 8:20 TASR

Brusel 11. marca (TASR) - ntovi v oblasti interentového vyhľadávania.

EK uviedla, že vláda môže podporiť francúzsku technologickú skupiny Thomson SA a 22 ďalších firiem pracujúcich na projekte multimediálneho vyhľadávania QUAERO. Z projektu totiž môže profitovať európsky výskum, čo preváži nad potenciálnou výhodou, ktorú môže voči svojim konkurentom získať Thomson.

QUAERO, čo latinsky znamená "hľadám", by malo využívať technológiu pracujúcu so všetkými platformami, vrátane desktopov, mobilných zariadení a televízorov. Predávať sa bude televíznym a filmovým spoločnostiam, postprodukčným firmám a každému, kto vytvára a používa audiovizuálny obsah.

Financovanie projektu by v najbližších piatich rokoch malo dosiahnuť 199 miliónov EUR, pričom o málo menej ako polovicu poskytne francúzsky štát. EK uviedla, že príspevok Francúzska zaplní medzeru, ktorá by nemohla byť financovaná inak, keďže jednotlivé spoločnosti majú rozdielne záujmy, a šance na úspech projektu by boli neisté.

EK vlani povolila nemeckej vláde, aby dala 120 miliónov EUR na nemeckú časť projektu s názvom THESEUS. Tieto peniaze získajú spoločnosti, ako je Siemens AG, SAP AG, Deutsche Thomson oHG a EMPOLIS GmbH.

Informovala o tom agentúra AP.

Predchádzajúci nadpis článku nebol presný. Za chybu sa ospravedlňujeme.