Hra: Čo by sa stalo, keby...

Alternatívnou minulosťou sa veľmi nezaoberá filmový ani herný priemysel. A pritom scenár „čo keby“ dokáže vliať novú krv do žíl aj takej prevarenej téme, akou je druhá svetová vojna. Zaujíma vás, čo by sa stalo, ak by Winston Churchill neprežil autonehodu

12. mar 2008 o 0:00 Michal Gardian

Písmo: A - | A + 0 0 , fašistické Nemecko by ovládlo celú Európu i Áziu a v roku 1953 vtrhlo do USA? Titul Turning Point: Fall of Liberty sľuboval parádnu akciu v tomto duchu, ale okrem sľubného začiatku sa na príbeh veľmi netešte. Nejaké dejové zvraty, vykreslenie postáv alebo šokujúce odhalenia si môžete iba domýšľať. Samotná akcia je priamočiara a obyčajná v tom najrýdzejšom slova zmysle. Nemci síce simulujú nejaký–ten stupeň inteligencie, ale v skutočnosti sú úrovne plné skriptov a fastfoodovej hrateľnosti. Nepriatelia sa napríklad dokážu kryť za prekážky, ale veľmi nešikovne a strojovo. Doslova si pýtajú granát. Niektoré zbrane zaujmú dizajnom, keďže ide o modernejších nástupcov nemeckých vojnových samopalov a pušiek. Ale ani to spolu s možnosťou použiť nepriateľa ako rukojemníka nedokáže akciu vytrhnúť z priemeru. Jediné, čo hru miestami zachraňuje, je atmosféra. Predsa len je námet do istej miery výnimočný a tak sú chvíľky, keď sa naozaj nefalšovane bavíte. Obzvlášť po období veľkého herného sucha môže hra slúžiť ako dobrá oddychovka – hoci potom by sa mala predávať za polovičnú cenu. Grafiku poháňa moderný základ Unreal 3, ale vidieť to rozhodne nie je. Možno na niekoľkých svetelných efek­toch. Slabé modely postáv, vyblednuté a neostré textúry a nedorobená fyzika – to charakterizuje dianie na obrazovke. Navyše grafika nešetrí požiadavkami na výkon počítača. Naopak, o hudbe môžeme hovoriť len samé superlatívy. Orchestrálny sprievod je na úrovni hollywoodskych filmov. Turning Point: Fall of Liberty je výrazným sklamaním. Má síce „svoje chvíľky“ a miestami sa aj dobre zabavíte, ale autorom nemôžeme odpustiť, ako nehanebne premárnili potenciál. Stačilo ešte pár mesiacov popracovať a mohol to byť slušný hit. www.codemasters.com/turningpoint/ Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk