FIFA Street 3 - futbalové hviezdy bok po boku

Nie je futbal ako futbal. Nebudeme teraz polemizovať nad kvalitou našej ligy, jagavom to diamante so správnymi funkcionármi. Jednoducho nie je futbal ako futbal.

11. mar 2008 o 9:27 Ján Kordoš

Dobre, pôjde na to konkrétne: celkovo sa podarilo vývojárom z EA Big získať licenciu na niečo cez 200 futbalistov, pričom mená vám budú určite niečo hovoriť, ide o hviezdy jednotlivých národov. A samozrejme, slovenskej vlajky nikde niet. Na ihrisku menších rozmerov – aj keď by sa skôr dalo hovoriť o pľaci – sa objaví štvorica hráčov plus brankár a hra sa môže začať. Hracia plocha je omnoho menšia, dokonca by sme to na nich zvládli pobehovať aj my a dokonca to vyzerá tak, akoby sa zápas odohrával za vašim domom. Teda nie úplne presne, pretože niektoré zápasy sa odohrávajú na ropnej plošine alebo na streche nejakého toho domiska, ale celé to je zabalené do odľahčenej formy, dokonca si môžete zakopať aj pod Karlovým mostom. Pohoda, klídek, tabáček. A tomu zodpovedá aj hra. Štyria hráči (+brankár) si nahrávajú pätičkami, robia až nereálne kľučky, nahrávajú milimetrové prihrávky na nožničky inému spoluhráčovi, prípadne si sami nadhodia loptu, vyskočia a spravia efektné nožničky. Nereálne, ale sakramentsky zábavné, navyše sa na to výborne pozerá.





Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Hráči sú rozdelení do štyroch tried, ktoré si len obšírnejšie spomenieme, pretože až tak veľké rozdiely medzi nimi zase nie sú: defenzívne ladení hráči (enforcer) sú dobrí v zastavovaní útočiacich hráčov. Playmaker je zas výborným tvorcom hry a vie presne prihrávať, Trickster to vie s loptou a súboje jeden na jedného sú skutočne potešujúce (v prípade, že samozrejme útočíte vy) a Finisher zas keď napriahne, tak to tam padne, aj keby strieľal naslepo. Teda väčšinou. Je len na vás, z akých hráčov si zložíte svoj tím, dosť záleží nielen na vašej taktike, ale aj proti akému súperovi stojíte. Ak totiž hráte proti defenzívne ladenému mužstvu, nie je problémom vykašľať sa na obranu a mužstvo si poskladať z útočných typov. Áno, mančaft si v rámci možností pred každým matchom skladáte, ale veľké terno to taktiež nie je. A ešte si povieme, v akýchže módoch si to vlastne zahráme: tréning vás oboznámi s ovládaním, ak máte čas len na jeden rýchly zápas, nie je problém a potom tu máme okrem multiplayerových zápasov dve dôležité možnosti. Prvou je Playground Pick a druhou FIFA Challanges. Kariéra? No, radšej odvrátime zvrak.

Playground Pick je neskutočným návratom do dávnych čias, keď sme s červenými trenírkami a bielym tričkom (A cvičkami, a cvičkami, geniálnym przničom to nôh!) behali s úsmevom a bude lepšie, ak sa tie časy nevrátia, aj keď dnes človek nikdy nevie. Späť k téme: to boli časy, keď sa za panelákom zišla partia chalanov rôzneho veku, vybrali sa dvaja kapitáni a tí si volili spomedzi zúčastnených svojich spoluhráčov. Najprv jeden, potom druhý, potom zas prvý a tak ďalej. Presne o tom je Playground Pick a vy si volíte spoločne so súperom z koša ponúkaných hráčov a jednoducho hráte zápas. Nič extra, ale verte, že čas sa tým zabiť dá. Druhá možnosť, čiže Challanges, má suplovať kariéru. Príliš sa to nedarí, ale slová, za ktoré by sa aj trnavský akože fanúšik hanbil, si necháme do hodnotiacej časti. Sú to úlohy, ktoré musíte splniť, aby ste si otvorili nové úlohy, nových hráčov a kadejaké nové veci, pričom to najlepšie na tom je, že pri tom bliká nápis new! Ale budiš: niekedy sú to klasické zápasy na 5 či desať minút, inokedy vyhráva ten, kto nasúka prvý 5 gólov, prípadne ich dá z voleja a hlavičiek, inokedy zas zvíťazí ten, kto vyhrá to tri góly alebo ten, ktorý nastrieľa 5 gólov pomocou Gamebreakeru. A čože to ten Gamebreaker je? Nadopovaní futbalisti po požití extázy!

Počas predvádzania parádičiek, úspešných fínt a strelených gólov vám stúpa hodnota Gamebreakeru, pričom po dovŕšení maxima si aktivujete túto funkciu, ihrisko okamžite naberie čiernobiely odtieň, lopta akoby horí a hlavne vaši hráči sú na maximálnej úrovni, všetko sa im darí a góly súkajú len tak to fičí. A to je Gamebreaker, vážení, to je vec, ktorá je natoľko preexponovaná, ktorá by ani v arkáde, akou FIFA Street 3 určite je, nemala čo robiť. Ale ona tu je, dokonca ste nútení ju používať, pretože tak činí aj súper. Ale aj tak, celé hranie je založené na trikoch a zabávaní sa hrou, v ktorej padá enormne veľké množstvo gólov. Preto aj napriek slovíčku FIFA v názve hry ani len nepomyslite na akýkoľvek závan reality alebo prísneho taktizovania. Tu sa na obranu nehrá, hoci sa hra tak tváriť môže a vábi vás čerstvo vypraným dresom. Veď tu nie je ani rozhodca a okopávať môžete ako v našej lige! Takže kapišto? Hrá sa pre potešenie a pre radosť, žiadne úplatky, žiadne plné tribúny.



GRAFIKA 6 / 10

Už pri grafickom spracovaní to začne škrípať. Isteže obrázky zo spomalených zápasov vyzerajú k svetu, avšak len dva možné pohľady to celé trochu degradujú, navyše ani to spracovanie nie je až tak next-genové ako sme si predstavovali a v konečnom dôsledku ani také, ako nám predstavovali vývojári. Je to obdĺžnik, nehrá sa na auty, nehrá sa na rohy, lopta sa odráža od stien a opustí ihrisko, len keď to nejaký nešika odkopne pánu bohu do voken. Rozhodne je akákoľvek interakcia prostredím na bode mrazu a jediným príkladom je azda možnosť behu po mantineloch, prípadne rozbehnutie sa oproti ním a následnému saltu. No nič. Placka to je trochu nevýrazná, hoci budete mať určite spočiatku vypálené oči od tých neuveriteľne pestrých farieb, ktoré na vás vybafnú a ohromia ako konštatovanie, že tentoraz postúpime na nejaké tie majstrovstvá. Ale potom si na tie krásne farbičky zvyknete a zistíte, že je to vlastne fádne a mŕtve. Oživiť sa to snažia hráči – je to asi nejaká úchylka EA v komixovom spracovaní: chystá sa FaceBreaker a Battlefield Heroes. Parodické spracovanie futbalistov nemá chybu: Crouch je špáratko, Rooney býk, Ronaldinho má trochu väčší predkus, Kaká je sťa anjelik a nemeckí bohatieri sú zobrazení ako chrabrí bojovníci. No proste pousmiať sa pousmejete, navyše sa vynikajúco hýbu, ale motion capturing predsa v EA veľmi dobre vedia. Aj tak je to však celé nemastné neslané. Hrá sa na malej ploche, ale tá je v konečnom dôsledku príliš obyčajná.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie je jednoduché, nádherne prirodzené, ale je tu zopár chýb, ktoré do konečnej verzie preniknúť akosi nemali, no nejaký zlomyseľník ich tam prepašoval. Takže takto: hra je útočení, takže útočíte. Permanentne. Ak už chcete brániť, začne sa vám v kútikoch úst tvoriť biela pena. Brániť sa jednoducho nedá. Pokým súper vykonáva nejakú tú parádičku, môžete ho skúšať sprasiť akýmkoľvek spôsobom, on si to svoje žonglovanie dokončí. Odobratie lopty je toporné ako... je nemotorné. A ďalšie napomenutie, ktoré vyústi do žltej karty, si zaslúži neprehľadnosť. Plocha, na ktorej sa hrá, je skutočne pidi. Je maličká. Napriek tomu však nie vždy vidíte postavenie vašich hráčov. Žiadna minimapka alebo aspoň kurzor na rohu obrazovky, ktorý by ukazoval, že aha, tamto môžeš prihrať, pretože ti nabieha útočník a nechová sa ako ťulpas a nestojí v rohu ihriska. Lenže nie, prihrávať budete naslepo. A neúspešne. To už sa potom snažíte kľučkovať a robiť si zo súpera dobrý deň, nahrávať si o stenu a baviť sa. Nie, že by to nebolo fajn, no niekedy sa človeku chce trochu zakombinovať. Okrem fintenie vo vzduchu môžete robiť rôzne čachre-machre A lá Ronaldinho aj po zemi pravým analógom. Podobne ako v Skate alebo NHL 08 to je jednoduché a zároveň návykové. Takže ovládanie super, ale vyššie uvedené problémy skôr rozzúria.



HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Ono je to s hrateľnosťou trochu náročné, respektíve je náročné ju ohodnotiť číslom. Na začiatku sa bavíte, neskutočne bavíte a užívate arkádový futbal, blbnete na ihrisku, skúšate všetko možné, s radosťou plníte úlohy a keď hodiny odbijú nejakú tú tretiu hodinku hrania, akoby uťal a vy skonštatujete, že to je vlastne celé stále o tom istom. A ono je, čo je ten spomínaný problém číslo jedna. Napriek tomu však má FIFA Street 3 akýsi náboj, ktorý vás donúti si dať nejaké tie tri zápasíky denne, aj keby vám na krku visel dátum napísania recenzie do štyroch hodín. Ale ja to už skutočne vypnem. Takto to totiž funguje a hodinka denne je príjemný relax, pri ktorom si spoľahlivo vyčistíte hlavu a zabavíte sa. Nie však dlhšie, pretože akéhosi mudrca v EA Big napadlo, že kariéra je vlastne nežiaduca, nikto by ju nehral, tak ju tu nemáme. Žiadne pouličné majstrovstvá, žiadna tvorba vlastného hráča a postupné získavanie skúseností a nejaký ten pohár vo vitrínke. Sú tu len úlohy, ktorými za niekoľko hodín preletíte a to je všetko. Akákoľvek výzva a nejaký ten donucovací prostriedok, ktorý by vás lákal ešte si zahrať nejeden zápas, tu jednoducho nie je. To je závažné, určite až príliš obmedzujúce. Takže hru vypnete a na druhý deň si celý kolotoč s pohodou a následným znechutením vyskúšate znovu. Potom vás trkne, že to nápadne pripomína model casual hier: jednoduché, prístupné všetkým, kratšia herná doba, avšak ponúkajúca príjemnú znovuhrateľnosť. Presne o tom je FIFA Street 3. Je to možno chybou, možno nie, avšak hranie samotné zábavné je.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hrať môžete ako online, tak spoločne sa túliac pri jednej obrazovke. Je to o niečom inom ako hrať proti kremíkovému súperovi, avšak pri tomto kontaktnom športe si to náležite vychutnáte práve proti kamarátovi sediacemu od vás pár metrov – v prípade opačného pohlavia pár centimetrov. Je to zábava, ale krátkodobá, vlastne platí úplne to isté ako pri hodnotení hrateľnosti. Skúsite to, ale dlhší čas sa tomu venovať určite nebudete.



ZVUKY 6 / 10

Na zmenšenom ihrisku akoby bolo príliš veľké ticho. Dobre, žiadna kulisy vytvorené divákmi tu logicky byť nemôžu, taktiež komentátor má dovolenku, maximálne tak predstaví mužstvo a strelca gólu, ale na ihrisku to je také tichšie. Stačilo by pridať trochu pokrikovania od samotných hráčov, nejaké to dupotanie, zastrašovanie, jednoducho to oživiť, zvukovo je to nesmierne sterilné.

HUDBA 8 / 10

Ešteže zvukové spracovanie zachraňuje hudba. Tá je správne futbalovo rýchla a ide skôr o elektronické skladby, ktoré však znejú... znejú futbalovo a dôležité je, že znejú počas zápasu, čím tvoria skvostné pozadie do prebiehajúceho zápasu. Potom to vyzerá ako reklama na adiads alebo mke. Skvelý soundtrack (okolo troch desiatok skladieb), malé rypnutie na žánrovú monotónnosť.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Aj napriek tomu, že na ihrisku pobehuje omnoho menej hráčov, kiksom sa umelá inteligencia nevyhla. U vašich parťákoch to je vidno na tom, že sa nerozumne stavajú do priestoru a nie vždy sa uvoľňujú. Ale čert to ber, tak si to namierite cez celé ihrisko a dáte si ten gól sami. Súper je niekedy nevyspytateľne agresívny, inokedy spomalený, akoby sa mu nechcelo útočiť, hoci zápas prehráva. Nie, AI radšej rozhodne, že sa budú hrajkať v strede ihriska - to je obzvlášť vtipné, ak ostáva necelá minúta do konca zápasu a protivník prehráva o jeden gól. Je to príliš umelé, inteligencia sa neprispôsobuje vzniknutej situácií a hrá skôr na efekt a nie na góly. Úplne zdrvujúce útočenie nasleduje po aktivovaní Gamebreakeru, kedy sa z protivníka stáva svorka nadržaných pubertálnych deciek na koncerte nejakej super cool skupiny a hor sa útočiť a hor sa skórovať. Hlava nehlava. A hor sa kašľať na aktívne napádanie, ako krotkí zajačikovia čakajú na vašu rozohrávku. Eh, je to také... ako stvorené pre masy. Navyše je FIFA Street 3 hrou pomerne jednoduchou a stačí sa naučiť základné princípy. Gólov padá mnoho, čo vo futbale bežné nie je a dá sa povedať, že to trochu ničí hrateľnosť, pretože dvojciferné výsledné skóre pri 10 minútovom zápase je bežnou praxou. Brankári chytia, čo môžu, no pri rýchlej hrateľnosti a zameraní sa výhradne na útočenie sa im žiadny gól zazlievať nedá.