Orange vymenil troch riaditeľov úsekov

Telekomunikačný operátor Orange ohlásil významné zmeny vo svojom vedení. Ide o úsek služieb zákazníkom, informačných systémov a technický úsek.

11. mar 2008 o 9:32 SITA

BRATISLAVA. Telekomunikačný operátor Orange Slovensko, a.s. ohlásil v pondelok významné zmeny vo svojom vedení. Podľa informácií manažéra vzťahov Orange Slovensko Petra Tótha bol s účinnosťou od 10. marca poverený riadením úseku služieb zákazníkom spoločnosti Orange Vladislav Kupka, ktorý tak vo funkcii nahradí Libora Malotu. Ďalšia zmena nastala na pozícii riaditeľa úseku informačných systémov, kde bol od 6. marca riadením poverený Peter Varga, ktorý funkciu prevzal po Branislavovi Kartikovi. Zmena nastala aj na poste riaditeľa Technického úseku, kde doterajšiu riaditeľku Danu Prekopovú od 1. apríla 2008 vystrieda Eric Maintenay.

Prekopová po jedenástich rokoch v spoločnosti Orange Slovensko a siedmich rokoch na poste riaditeľky Technického úseku prijala ponuku pracovať na pozícii zástupkyne riaditeľa pre Regionálne operácie divízie skupiny France Telecom pre globálne korporátne telekomunikačné služby – Orange Business Services. Bola tiež zakladajúcim členom topmanažmentu spoločnosti Globtel GSM, a.s., predchodcu spoločnosti Orange Slovensko. Eric Maintenay doteraz pôsobil vo funkcii jej zástupcu. V spoločnosti Orange Slovensko pracuje od roku 1997.

Malota patrí medzi zakladajúcich členov manažmentu Orange Slovensko a jej predchodcov Globtel GSM, a.s. a Globtel, a.s. Od roku 1997 pôsobil vo funkcii riaditeľa úseku služieb zákazníkom. Jeho nástupca Kupka pôsobí v spoločnosti Orange Slovensko od roku 1997. Od roku 2006 riadil oddelenie vzťahov so zákazníkmi rezidenčného segmentu Úseku služieb zákazníkom.

Kartik pôsobil v spoločnosti Orange Slovensko od roku 2000, kde pracoval na viacerých riadiacich pozíciách v oblasti informačných systémov. Od januára 2006 bol poverený vedením úseku informačných systémov v spoločnosti. Novovymenovaný vedúci informačných systémov vo firme, Varga, pôsobí v spoločnosti od roku 2000. Od roku 2003 bol zodpovedný za manažment projektov s najväčším dopadom na biznis, okrem iného za najvýznamnejšie komerčné ponuky a služby, komunikačné aktivity ako aj technologické projekty. Od roku 2005 zodpovedal ako člen užšieho vedenia za riadenie celého oddelenia projektového manažmentu.

Balík 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko vlastní spoločnosť France Telecom prostredníctvom spoločnosti Wirefree Services Nederland BW. Skupina France Telecom je v súčasnosti najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu a hlasu cez internet v Európe. Zároveň je druhým najväčším poskytovateľom televízie cez internet na svete. Spoločnosť Orange Slovensko zaznamenala k 31. decembru 2007 obrat 25,11 mld. Sk.