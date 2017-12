Sony ukončí výrobu mobilných telefónov pre NTT DoCoMo

10. mar 2008 o 11:17 SITA

TOKIO. Japonská elektrotechnická spoločnosť Sony sa rozhodla ukončiť produkciu mobilných telefónov pre tamojšieho mobilného operátora NTT DoCoMo a zamerať sa na atraktívnejšie zahraničné trhy. V pondelok o tom informoval ekonomický denník Nikkei, ktorý ďalej spresnil, že Sony plánuje ukončiť vývoj a produkciu pre DoCoMo počas tohto leta po dodaní nových modelov.

Spoločnosť sa pre tento krok rozhodla na základe príliš vysokých nákladov na vývoj, ktoré sťažujú dosahovanie zisku. Sony Ericsson, spoločný podnik Sony a švédskej firmy Ericsson, si však aj naďalej plánuje udržať DoCoMo ako zákazníka. Sony Ericsson bude kupovať mobilné telefóny od iných japonských výrobcov a najväčšiemu mobilnému operátorovi ich bude predávať pod svojou značkou. V Sony sa k tejto skutočnosti momentálne nikto nevyjadril.

Sony pôvodne zvažovala, že úplne opustí japonský trh mobilných telefónov, avšak zatiaľ sa rozhodla pokračovať vo vývoji a výrobe telefónov pre druhého najväčšieho operátora KDDI. Spoločnosť tak nasleduje svojho konkurenta Mitsubishi Electric, ktorý ešte minulý týždeň oznámil, že odíde z trhu, zatiaľ čo Sanyo Electric v januári informoval, že predá svoju stratovú divíziu mobilných telefónov rivalovi Kyocera.

Na Slovensku má firma Sony výrobný závod v Nitre, v ktorom odštartovala skúšobnú výrobu prvých LCD televízorov v auguste minulého roka, pričom začiatkom októbra prešla do hromadnej výroby. Nitriansky závod by mal v tomto roku dosiahnuť výrobnú kapacitu 3 mil. kusov LCD televízorov ročne. Spoločnosť koncom februára tohto roku definitívne ukončila výrobu LCD televízorov v trnavskom závode a presunula ju do Nitry. V Trnave zostáva už len výroba tunerov a prevádzka servisu Playstation.