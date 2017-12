UKF dostane od Microsoftu schránky a diskový priestor

Študenti Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre dostanú od Microsoftu zdarma balík služieb, ktoré majú skvalitniť ich vzdelávanie. Využívať budú môcť veľkokapacitnú e-mailovú schránku, instant messenger, diskový priestor na ukladanie dát, možnosť p

10. mar 2008 o 8:42 (sita)

ublikovať na webe a sťahovať si všetky produkty, ktoré potrebujú k vzdelávaniu.

Nové služby by mali začať využívať už v priebehu marca. "Myslím, že je to pre študentov zaujímavý projekt, pretože nielenže získajú možnosť používať softvér, ktorý si nainštalujú aj do vlastného počítača, ale aj e-mailovú schránku s kapacitou päť gigabajtov, ktorá nebude rušená žiadnymi spamami a reklamnými e-mailami," povedal pre agentúru SITA rektor UKF Libor Vozár. Dodal, že je to príležitosť pre univerzitu využiť nový systém na komunikáciu so študentmi, ktorí budú môcť takto dostávať odkazy od učiteľov, študijného oddelenia, dekanátu či rektorátu.

Projekt s názvom Student Live pripravil Microsoft v spolupráci s ministerstvom školstva, jeho hodnota je päť miliárd korún a slovenské štátne univerzity ho odskúšajú ako prvé na svete. Ak sa osvedčí, spustia ho aj v ďalších krajinách.

UKF zavádza postupne internet aj na svojich internátoch. Cez leto zriadila pripojenie s rýchlosťou desať megabitov za sekundu v jednom bloku Študentského domova Zobor. Štruktúrovaná kabeláž stála 900 000 korún, z toho 500 000 získala univerzita z rezervného fondu predsedu vlády. Kto nemá internet na izbe, môže sa pripojiť vo vestibule, kde je wifi signál zadarmo. Na dobudovanie kabeláže aj do druhého bloku internátu chce UKF získať prostriedky z eurofondov, vyhlásenie výzvy Vozár očakáva v najbližšom čase.

"Na začiatku semestra sme trošku mali sofvérové problémy, mnohí študenti priniesli počítače, ktoré nemali antivírovú ochranu a vznikli nám problémy so zahlteným počítačovej siete," skonštatoval rektor a dodal, že v súčasnosti sú už problémy odstránené. Za pripojenie počítača k internetu platia študenti 50 korún mesačne.